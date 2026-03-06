ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 349 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. In der Phase-II-Studien des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide sei die Gewichtsreduktion geringer gewesen als gedacht, das Präparat sei allerdings besser vertragen worden, schrieb James Quigley am Freitag. Nun müsse man sich in besondere die Dosis anschauen. Quigley rechnet am Freitag mit schwächelnden Roche-Aktien./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

