ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf 2026 sei erst einmal robust, schrieb Harry Gowers am Freitag nach dem Geschäftsbericht. Die Nahost-Eskalation bleibe allerdings eine Belastung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Zahlen im FokusLufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigernheute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Verunsicherung an den Finanz- und RohstoffmärktenIran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt02. März · dpa-AFX
Premium-Beiträge