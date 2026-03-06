ANALYSE-FLASH: UBS belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 14 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Die Absage des Envalior-Verkaufs bringe das Investment-Grade-Kreditrating des Kölner Spezialchemiekonzerns in Bedrängnis, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Das Verhältnis zwischen Schulden und operativem Ergebnis (debt-to-Ebitda) liege mit 3,7 nämlich deutlich über der Schwelle von 2,5 für Anleihen von bester bis mittlerer Bonität./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lanxess
UBS

Das könnte dich auch interessieren

UBS: Prognose verwirrend
Merck-Aktie unter Druckgestern, 12:13 Uhr · dpa-AFX
Merck-Aktie unter Druck
Aktie im Auf und Ab
US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hartgestern, 11:48 Uhr · dpa-AFX
US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News