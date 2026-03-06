ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

