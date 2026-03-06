ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Freenet auf 25,50 Euro - 'Sell'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Freenet
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Aktie im Auf und Ab
US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hartgestern, 11:48 Uhr · dpa-AFX
US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hart
UBS: Prognose verwirrend
Merck-Aktie unter Druckgestern, 12:13 Uhr · dpa-AFX
Merck-Aktie unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News