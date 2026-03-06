APA ots news: HYPO NOE steigert Neukreditvergabe auf 1,7MilliardenEuro

    Nach dem Rekordergebnis im Jahr 2024 kann HYPO NOE ihre  
Neukreditvergabe steigern - massive Steigerung der 
Bankenabgabe und Risikovorsorge für Wohnbau-Immobilien drücken 
Ergebnis. 

St. Pölten (APA-ots) - Nach dem Rekordergebnis der HYPO NOE im Jahr 2024,  
konnte die 
Landesbank abermals ihre Neukreditvergabe steigern und ein den 
Umständen entsprechend normalisiertes Ergebnis einfahren. "Die HYPO 
NOE ist Marktführerin, wenn es um die Finanzierung öffentlicher 
Infrastruktur und Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert geht. 
Gerade jetzt leiden jedoch die Gemeinden unter Spardruck und auch der 
Immobiliensektor ist seit einiger Zeit unter Druck. Umso mehr freut 
es uns, dass wir in diesen beiden Segmenten sehr erfolgreich 
unterwegs waren und die Neukreditvergabe um mehr als 5 Prozent auf 
1,7 Milliarden Euro steigern konnten", informieren die beiden HYPO 
NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner anlässlich der 
Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts. 

Auch das Provisionsergebnis stieg um mehr als sieben Prozent und 
bei den Gemeindefinanzierungen konnte man an die Vorjahre anschließen 
und finanzierte Projekte in Höhe von 428 Millionen Euro. "Das zeigt, 
dass wir ein gutes Wachstum in unseren Kernerträgen haben, auf das 
wir zu Recht stolz sein können", halten beide Vorstände fest. 

Zwtl.: Mehr Risikovorsorge für Wohnbau-Immobilien 

Das operativ gute Ergebnis wird jedoch durch mehrere Faktoren 
belastet: die massiv gestiegene Bankenabgabe, die Weitergabe der 
niedrigen Zinsen zum Vorteil der Kundinnen und Kunden in der 
Kreditvergabe und schließlich auch durch die Risikovorsorge im 
Bereich der Wohnbau-Immobilien. Nach wie vor gibt es relativ wenig 
Bautätigkeit im Immobilienbereich - zugleich jedoch ist auch die 
Anzahl an Wohnungs-Transaktionen auf einem Tiefstand. Das macht die 
Abschätzung, ob ein Wohnbauträger alle Wohnungen verkaufen und so 
seine Kredite rechtzeitig und in voller Höhe bedienen kann, 
schwierig. Als Bank mit langer Tradition einer umsichtigen 
Risikopolitik hat die HYPO NOE daher die Vorsorge für Wohnbau- 
Immobilien deutlich aufgestockt. Dabei bleibt die NPL-Quote 
allerdings niedrig bei unter drei Prozent. 

Aufgrund der massiven Erhöhung der Stabilitätsabgabe - von 2,8 
Millionen Euro im Jahr 2024 auf 10,7 Millionen Euro im Jahr 2025 - 
lagen die Verwaltungsaufwendungen bei 123,4 Millionen Euro per Ende 
Dezember 2025. Der Periodenüberschuss vor Steuern betrug per Ende des 
Jahres 2025 solide 33,4 Millionen Euro. 

Zwtl.: Blick auf 2026: Optimismus und Wachstumserwartungen 

Für das laufende Jahr zeigt sich die HYPO NOE zuversichtlich: Die 
Bank geht davon aus, dass die heimische Wirtschaft die Talsohle 
überschritten hat. Auch der Immobilienmarkt sollte sich im 
Jahresverlauf stabilisieren: "Wir rechnen damit, dass sich der 
Immobilienkreditmarkt im zweiten Halbjahr wieder erholen wird. 
Wichtig ist, dass auch Unternehmen und Menschen daran glauben: Es 
geht wieder bergauf!", zeigen sich die Vorstände zuversichtlich. 

Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die 
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist 
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und 
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% 
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die 
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und 
Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere 
Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche 
Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten 
mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' durch Standard & Poors 
zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken 
Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"- 
Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der 
Branche gehört. 

