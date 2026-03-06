Springer kauft britische "Telegraph"-Gruppe - "Unser Traum wird wahr"

Berlin, ⁠06. Mrz (Reuters) - Axel Springer kauft die traditionsreiche britische Zeitung Telegraph. Der Kaufpreis für die Telegraph Media Group beläuft ‌sich auf 575 Millionen Pfund in bar, wie Springer am Freitag ⁠mitteilte. Man ⁠habe mit dem Eigentümer RedBird IMI eine Vereinbarung dazu geschlossen. Springer-Chef Mathias Döpfner sagte, der Berliner Konzern habe vor mehr als ‌20 Jahren vergeblich versucht, ‌das Unternehmen zu erwerben. "Nun wird unser Traum wahr."

Mit dem Geschäft geht eine ⁠der ältesten Zeitungen Großbritanniens, die enge ‌Verbindungen zum britischen ⁠Establishment und zur Konservativen Partei unterhält, in deutschen Besitz über. "Axel Springer wird die Telegraph-Gruppe weiter ausbauen ‌und international ⁠stärken – mit dem Ziel, ⁠das führende bürgerlich-konservative Medium der englischsprachigen Welt zu werden", erklärte der Berliner Herausgeber von "Bild" und "Welt".

