Verbände: Widerstandskraft der Wirtschaft steuert auf "Kipppunkt" zu

München, 06. Mrz (Reuters) - ⁠Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft rufen die schwarz-rote Koalition mit einem dramatischen Appell zu beschleunigten Reformen auf. Lange habe die deutsche Wirtschaft beispiellosen internationalen Herausforderungen und erheblich verschlechterten Standortbedingungen getrotzt, erklärten BDA, BDI, DIHK und ZDH anlässlich eines Treffens mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag in München. "Nach drei ‌Jahren ohne Wachstum sprechen jedoch viele Indikatoren dafür, dass die Widerstandskräfte erodieren und auf einen Kipppunkt zusteuern", heißt es in dem Papier.

Die von der Bundesregierung veranlassten Maßnahmen reichten bei weitem ⁠nicht aus, ⁠erklärten die Verbände anlässlich des traditionellen Treffens ihrer Spitzenvertreter mit dem Kanzler auf der Internationalen Handwerksmesse in München. "2026 muss zum Jahr der Reformen werden", forderten die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). "Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland wird sich erst drehen, wenn es spürbare Veränderungen gibt, die bei ‌den Unternehmen und Betrieben ankommen."

Konkret fordern die Verbände eine Rentenreform ‌noch in diesem Jahr, um den Anstieg der Ausgaben zu bremsen. "Es braucht eine Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie die Abschaffung von Frühverrentungsanreizen." In den Sozialversicherungen sollten versicherungsfremde Leistungen komplett aus Steuermitteln finanziert werden. Die ⁠geplante Senkung der Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften solle vorgezogen werden. Zugleich solle der Einkommensteuertarif angepasst werden, da ‌auch dies viele Unternehmen entlaste. Eine Erhöhung der ⁠Erbschaftsteuer sei "der absolut falsche Weg".

Beim Bürokratieabbau mit der Abschaffung eines Drittels der Auskunfts- und Berichtspflichten sowie der Hälfte der Dokumentationspflichten sei mehr Tempo gefragt. "Anstatt lediglich die Prüfung bis Ende 2026 durchzuführen, sollten bis dahin bereits mindestens die Hälfte der angestrebten Zielmarken geschafft ‌sein." Mit dem Tariftreuegesetz und dem Entgelttransparenzgesetz ⁠seien jedoch zwei Vorhaben auf dem Weg, die ⁠zu mehr Bürokratie für die Unternehmen führten und damit die Ziele der Bundesregierung konterkarierten.

Um die "im internationalen Vergleich viel zu hohen Energiekosten" zu senken, seien neben der versprochenen Stromsteuersenkung Strukturreformen wie ein Netzausbau und die Rückführung des Energieeffizienzgesetzes auf europäische Vorgaben erforderlich. Zur Stärkung der Resilienz der Infrastrukturen müssten die Rahmenbedingungen für private Investitionen deutlich verbessert werden.

Auf internationaler Ebene müssten der EU-Binnenmarkt durch einen Abbau regulatorischer und administrativer Hürden gestärkt und weitere Handelsabkommen geschlossen werden. "Die Abkommen mit Mercosur und Indien müssen schnell in Kraft treten, weitere Abkommen müssen folgen", ⁠forderten die vier Wirtschaftsverbände.

