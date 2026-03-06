Börse am Morgen 06.03.2026

Dax testet 24.000er-Marke zum Start

onvista · Uhr
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Adobe.com/PhotoGranary

Nach den starken Verlusten seit Wochenbeginn hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zunächst stabilisiert. Der Leitindex Dax legte um 0,7 Prozent auf 23.988 Punkte zu; die Wochenbilanz ist mit einem Minus vom mehr als 5 Prozent aktuell tiefrot.

Der Iran-Krieg bleibt das beherrschende Thema an den Börsen. Irans Kampfkraft ist zwar nach US-Einschätzung erheblich geschwächt - dennoch weitet Teheran den Krieg im gesamten Nahen Osten weiter aus. Ein wenig Entlastung brachten am Freitag weiter stabilisierte Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte.  

Lanxess unter Druck

Größter Verlierer im deutschen Leitindex waren die Titel von Lanxess die knapp zehn Prozent an Wert verloren. Größter Gewinner im deutschen Leitindex war Renk mit einem Zugewinn von über sieben Prozent.

Dax-Wert
Lanxess auf Tief seit 2009 - Bleibt auf Envalior-Anteilen sitzenheute · 09:13 Uhr · dpa-AFX
Lanxess auf Tief seit 2009 - Bleibt auf Envalior-Anteilen sitzen

Der Krieg im Nahen Osten ebbt derweil nicht ab. Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel gefeuert. Das berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.

(mit Material von dpa-AFX)

DAX (Kursindex)

