Bundesrat billigt mehr Bundeswehr-Kompetenzen bei Drohnen-Bekämpfung

Berlin, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Die Bundeswehr erhält mehr Kompetenzen zur Abwehr von Drohnen. Die entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes passierte nach dem Bundestag am Freitag auch den Bundesrat. Deutschland reagiert damit auf die veränderte ‌Sicherheitslage und die Zunahme von Drohnensichtungen seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Drohnenpiloten sind meist kaum ⁠zu ermitteln. ⁠Es wird aber vermutet, dass in vielen Fällen Russland hinter den Flügen steht.

Das Gesetz ist Teil des Ziels der Bundesregierung, die Abwehr von Drohnen zu beschleunigen. Dazu dient auch das neue Drohnenabwehrzentrum in Berlin. In Deutschland sind zunächst ‌die Polizeikräfte der Länder für die ‌Drohnenbekämpfung zuständig. Meist fehlen ihnen dazu aber die Möglichkeiten. Deshalb sind bereits die Kompetenzen der Bundespolizei ausgeweitet worden.

Kernpunkt der Reform ist, ⁠dass die Streitkräfte im Rahmen der Amtshilfe künftig auch direkt ‌gegen Drohnen vorgehen dürfen. Bisher ⁠war der Einsatz etwa mit Störsendern oder auch Waffen eng begrenzt. Um besonders schwere Unglücksfälle oder Anschläge zu verhindern, darf die Truppe nun Drohnen gezielt zum ‌Absturz bringen oder abfangen.

Mit dem ⁠Gesetz werden auch die Strafen ⁠für Störungen an Verkehrsflughäfen verschärft. Wenn Drohnen in deren Lufträume gesteuert werden, wird dies künftig als Straftat geahndet. Bisher galt ein solches Verhalten lediglich als Ordnungswidrigkeit. Die Neuregelung zielt auch auf Blockadeaktionen etwa von Klimaaktivisten ab, die in der Vergangenheit mehrfach den Flugbetrieb lahmgelegt hatten. Tätern drohen nun Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.

