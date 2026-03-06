MediaMarkt/Saturn-Eignerin bekommt neuen Chef

- von Matthias ⁠Inverardi

Düsseldorf, 06. Mrz (Reuters) - Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner kehrt der vor der Übernahme durch den chinesischen Techkonzern JD.com stehenden Elektronikhandelsholding den Rücken. "Diese Entscheidung ist eine zutiefst persönliche Entscheidung", sagte der 57jährige am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Es habe schon immer Wechsel in seinem Leben gegeben. "Ich gehe nicht, weil ich irgendwie Angst hätte oder weil ich weg muss, sondern weil ‌ich kann." Er werde sein Amt im Laufe des Jahres 2026 übergeben. Nachfolger an der Spitze der Eignerin der Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn soll der bisherige Ceconomy-Finanzvorstand Remko Rijnders werden. Das Präsidium des Aufsichtsrats sprach ⁠sich für den ⁠Niederländer aus. Am Donnerstag soll das Kontrollgremium dann über die Chef-Frage beraten.

Deissner war seit Februar 2023 Finanzchef bei Ceconomy und war im Mai 2025 auf den Chefposten gerückt. Er folgte damals auf Karsten Wildberger, der als Minister ins Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz gewechselt war. Einen neuen Chefposten strebt Deissner nicht an.

EIN "NORMALER" CHEFWECHSEL - "WIR GESTALTEN DEN ÜBERGANG"

In der Vergangenheit hatte es nach Streitigkeiten unter den Eignern, verfehlten Prognosen und Strategie-Debatten bei Ceconomy immer ‌wieder überraschende Wechsel im Management gegeben. Unter Wildberger und Deissner war die ‌Holding dann auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. "Jetzt machen wir mal das, was normale Firmen machen, wir gestalten einen Übergang von einem Management zu einem anderen und zwar gestalten wir den, er passiert nicht einfach", sagte Deissner.

Mit dem Vollzug der Übernahme ⁠durch JD.com rechne er noch im ersten Halbjahr, sagte Deissner. Mit diesem Schritt habe seine Entscheidung nichts zu tun, ‌betonte der Manager. "Diese Firma steht stabil und positiv da", ⁠unterstrich er. Die bisherigen Gespräche mit JD.com seien "sehr konstruktiv". "Sie geben mir Zuversicht, dass die Entscheidung, diese Partnerschaft einzugehen, die absolut richtige war", sagte er. "Wir setzen hier seit drei Jahren eine Strategie um, die sich durch diese Partnerschaft nicht ändert", fügte er hinzu: "Das gilt logischerweise dann auch unter dem ‌neuen Management."

Ceconomy werde zusammen mit JD.com weiter wachsen, ist sich ⁠Deissner sicher. Vor allem in den Bereichen Logistik ⁠und Technologie wolle Ceconomy von JD.com profitieren. "Über die Partnerschaft haben wir Zugriff auf Technologien, auf weltweit führendes Einzelhandelswissen und auf Lieferketten, die weltweit ihresgleichen suchen." Ein Sprecher von JD.com sagte, dass man die Entscheidung Deissners respektiere. "Ohne sein Engagement wäre diese Transaktion in dieser Form nicht möglich gewesen", ergänzte der Sprecher.

JD.com hat sich bereits eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent an den Düsseldorfern gesichert, letzte Genehmigungen der Behörden für die Übernahme stehen noch aus. Letztlich will der im Online-Handel groß gewordene chinesische Konzern Ceconomy von der Börse nehmen. JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit ⁠Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen. Ceconomy beschäftigt rund 48.000 Menschen, etwa 17.000 davon in Deutschland.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)