Chinesische Regierung: Unser Handel läuft besser als erwartet

Peking, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Exportweltmeister China hat nach den Worten von Handelsminister Wang Wentao einen unerwartet starken Jahresauftakt im Außenhandel verzeichnet. Die offiziellen Zahlen für Januar und Februar seien zwar noch nicht veröffentlicht, die Entwicklung sei aber "besser als erwartet", sagte der Minister am Freitag in ‌Peking. "Das externe Umfeld bleibt jedoch rau und komplex, und der Druck auf den Handel ist nach wie vor erheblich", sagte Wang am Rande des Nationalen ⁠Volkskongresses in ⁠Peking. In den vergangenen Wochen hätten eskalierende geopolitische Konflikte die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung sowie die globalen Lieferketten gestört.

Die Regierung hatte erst am Donnerstag ein niedrigeres Wachstumsziel von 4,5 bis fünf Prozent für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr bekannt gegeben - der niedrigste Wert seit 1991. Im vergangenen Jahr wurde das ausgegebene Ziel ‌von fünf Prozent vor allem durch einen Anstieg ‌des Handelsüberschusses um ein Fünftel auf den Rekordwert von 1,2 Billionen Dollar erreicht - trotz der von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle. China hat das durch steigende Exporte in ⁠andere Regionen kompensiert, auch nach Deutschland.

Wang sagte, die neue Priorität sei nun eine ausgewogenere ‌Handelsentwicklung. "Exporte und Importe sind wie die ⁠beiden Räder eines Autos - wenn sie im Gleichgewicht sind, rollt das Auto ruhiger und kann weiter fahren." Dies bedeute, die Exporte zu stabilisieren und zugleich die Importe auszuweiten, um mehr Agrarprodukte, hochwertige Konsumgüter und Schlüsselkomponenten ins ‌Land zu holen.

Der Chef der chinesischen ⁠Zentralbank, Pan Gongsheng, sagte auf derselben Pressekonferenz, ⁠der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran habe die Risikoaversion weltweit stark steigen lassen. Dies habe zu deutlichen Schwankungen beim Dollar und anderen Währungen geführt. Die Notenbank werde die Flexibilität des Yuan beibehalten und Finanzinstitute ermutigen, Absicherungsgeschäfte für Unternehmen anzubieten. Diplomaten sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass China zudem mit dem Iran verhandele. Ziel sei eine sichere Durchfahrt von Rohöl- und Flüssigerdgastankern aus Katar durch die Straße von Hormus. Über die Meerenge am ⁠Persischen Golf geht etwa ein Fünftel des weltweiten Rohöls.

(Bericht von Kevin Yao und Yukun Zha, geschrieben von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)