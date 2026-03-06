Videoanalyse 06.03.2026
Costco mit soliden Zahlen - doch die Aktie bleibt schlicht zu teuer
onvista · Uhr
Die Handelskette Costco hat mir ihren Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, wenn auch nur minimal. Eine schöne Entwicklung, erklärt onvista-Börsenprofi Martin.
Doch es gibt einen Wermutstropfen, sagt Martin. Und das ist die Bewertung. Warum er die Aktie deshalb meidet, verrät er dir im Video.
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteBroadcom stark – The Trade Desk & DHL: KI-Werbung und Logistikzahlengestern, 12:57 Uhr · onvista
Märkte heuteCrowdStrike wächst | Adidas enttäuscht | Palantir mit Analysten-Rückenwind04. März · onvista
Videoanalyse 05.03.2026Broadcom liefert starke Zahlen – dieses Kurspotenzial ist jetzt noch dringestern, 16:02 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Investmentexperte im InterviewKrieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista