Videoanalyse 06.03.2026

Costco mit soliden Zahlen - doch die Aktie bleibt schlicht zu teuer

onvista · Uhr
Die Handelskette Costco hat mir ihren Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, wenn auch nur minimal. Eine schöne Entwicklung, erklärt onvista-Börsenprofi Martin.

Doch es gibt einen Wermutstropfen, sagt Martin. Und das ist die Bewertung. Warum er die Aktie deshalb meidet, verrät er dir im Video.

