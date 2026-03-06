Costco mit soliden Zahlen - doch die Aktie bleibt schlicht zu teuer

Die Handelskette Costco hat mir ihren Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, wenn auch nur minimal. Eine schöne Entwicklung, erklärt onvista-Börsenprofi Martin.

Doch es gibt einen Wermutstropfen, sagt Martin. Und das ist die Bewertung. Warum er die Aktie deshalb meidet, verrät er dir im Video.