Dax kann Gewinne nicht halten - Steigender Ölpreis belastet

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Die steigenden ⁠Ölpreise infolge des Krieges in Nahost hängen wie ein Damoklesschwert über den europäischen Aktienmärkten. In einem nervösen Handel büßte der Dax seine anfänglichen Gewinne am Freitag ein und verlor 0,8 Prozent auf 23.624 Punkte. Der EuroStoxx50 notierte 0,3 Prozent im Minus. Auf Wochensicht gaben beide Indizes mehr als sechs Prozent nach. "Europa ist Nettoimporteur von Öl, und solange die Preise hoch bleiben oder weiter steigen, werden Anleger einen großen Bogen um europäische Aktien machen", konstatierte ‌Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Wegen der Furcht vor langfristigen Lieferstörungen durch den Iran-Krieg verteuerten sich das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI in dieser Woche um gut 20 beziehungsweise 25 Prozent. Mit 87,99 beziehungsweise 84,90 Dollar je Fass kletterten die Notierungen am Freitag auf ⁠den höchsten Stand ⁠seit April 2024. Katar rechne damit, dass alle Energieerzeuger am Golf ihre Exporte innerhalb weniger Wochen einstellen werden und der Ölpreis damit auf 150 Dollar pro Barrel steigen könnte, sagte der Energieminister des Landes, Saad al-Kaabi, in einem Interview mit der "Financial Times". Laut Frank Sohlleder von Activ Trades ist das Risiko eines unkontrollierten Flächenbrands mit all seinen verheerenden politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen so real wie lange nicht mehr.

Am frühen Morgen hatten die Anleger noch gehofft, dass Maßnahmen der US-Regierung dazu beitragen könnten, den Ölpreisanstieg zu begrenzen. Das US-Finanzministerium erteilte Ausnahmegenehmigungen für Unternehmen, um ‌mit dem Kauf von sanktioniertem russischem Öl auf Tankern zu beginnen und so die ‌Lieferengpässe zu verringern. Die Preise für WTI und Brent waren kurzzeitig zurückgegangen.

SIND ZINSSENKUNGEN ERST EINMAL VOM TISCH?

Sollten die Energiepreise nun dauerhaft hoch bleiben, fürchten Anleger einen deutlichen Inflationsschub - erhoffte Zinssenkungen wären in den kommenden Monaten erst einmal vom Tisch. Profiteur dieser Entwicklung ist aktuell der Dollar, der zudem auch wieder als sicherer ⁠Hafen angesteuert wird. Auf Wochensicht hat der Dollar-Index 1,6 Prozent zugelegt. Am Freitag notierte er im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten leicht schwächer bei 99,20 ‌Punkten. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten rechneten im Februar mit einem Aufbau ⁠von lediglich 59.000 Stellen, nachdem im Januar noch 130.000 neue Jobs geschaffen wurden. "Ein unerwartet schwacher Arbeitsmarkt könnte die US-Notenbank, die parallel die beiden Ziele niedrige Inflation und Vollbeschäftigung verfolgt, in eine schwierige Situation bringen", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Bei den Einzelwerten rückten die Aktien der Lufthansa in den Fokus. Die Fluggesellschaft ist nach dem Krisenjahr 2024 bei der Verbesserung des Gewinns ‌vorangekommen. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 19 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. ⁠Die Papiere legten im MDax bis zu vier Prozent zu, ⁠grenzten ihre Gewinne im Lauf des Vormittages aber ein. Gefragt waren auch Rüstungswerte, die zuletzt unter die Räder gekommen waren. Die Aktien von Renk rückten im Nebenwerteindex um fast sieben Prozent vor. Im Dax standen Rheinmetall mit einem Plus von knapp zwei Prozent an der Spitze. Der Konzern sieht sich durch den Iran-Krieg in seinen Plänen bestätigt, die Raketenfertigung so schnell wie möglich auszubauen.

LANXESS-PAPIERE FALLEN AUF TIEFSTEN STAND SEIT 2009

Einen rabenschwarzen Tag erlebte dagegen Lanxess. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns stürzten nach dem vorerst gescheiterten Ausstieg aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Finanzinvestor Advent im MDax um 15,5 Prozent auf 13,82 Euro ab. Dies war der tiefste Stand seit 2009.

Mehr als 30 Prozent nach unten ging es für die Aktien des dänischen Arzneimittelherstellers Zealand Pharma. Studienergebnisse eines experimentellen Adipositas-Medikaments, das Zealand mit dem Partner Roche entwickelt, enttäuschten die ⁠Investoren. Laut Jefferies blieb der Gewichtsverlust von 10,7 Prozent nach 42 Wochen hinter den Erwartungen zurück. Die Papiere von Roche verloren in der Spitze 3,4 Prozent.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)