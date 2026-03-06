DAX® - Lackmustest – Teil 2

Den Widerstandsbereich aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.175 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte) haben wir nicht umsonst als charttechnische „Schlüsselzone“ bezeichnet. Die gestrige Kursentwicklung bestätigt mit dem markanten Docht und der letztlich schwachen Tendenz der jüngsten Tageskerze den Widerstandscharakter der angeführten Zone lehrbuchmäßig. Mit anderen Worten: Der DAX® hat an dieser Stelle ein dickes Brett zu bohren. Erst oberhalb der angeführten Hürden können Anlegerinnen und Anleger von einer Rückkehr zur Normalität ausgehen. Dass es den deutschen Standardwerten schwerer als den US-Pendants fällt, zur Normalität zurückzukehren, signalisieren auch die langfristigen Indikatoren. Hier haben die jüngsten Kursturbulenzen zu Ausstiegssignalen beim MACD und RSI auf Monatsbasis geführt. Bei dem Trendfolger kommt es auf historisch hohem Niveau zu einem negativen Schnittmuster, während der Oszillator nach mehr als 15 Monaten seinen oberen Extrembereich nach unten verlassen hat. Beide Indikatorensignale sind bemerkenswert und stellen eine langfristige Hypothek dar.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

