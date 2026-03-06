W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Lackmustest – Teil 2

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Lackmustest – Teil 2

Den Widerstandsbereich aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.175 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte) haben wir nicht umsonst als charttechnische „Schlüsselzone“ bezeichnet. Die gestrige Kursentwicklung bestätigt mit dem markanten Docht und der letztlich schwachen Tendenz der jüngsten Tageskerze den Widerstandscharakter der angeführten Zone lehrbuchmäßig. Mit anderen Worten: Der DAX® hat an dieser Stelle ein dickes Brett zu bohren. Erst oberhalb der angeführten Hürden können Anlegerinnen und Anleger von einer Rückkehr zur Normalität ausgehen. Dass es den deutschen Standardwerten schwerer als den US-Pendants fällt, zur Normalität zurückzukehren, signalisieren auch die langfristigen Indikatoren. Hier haben die jüngsten Kursturbulenzen zu Ausstiegssignalen beim MACD und RSI auf Monatsbasis geführt. Bei dem Trendfolger kommt es auf historisch hohem Niveau zu einem negativen Schnittmuster, während der Oszillator nach mehr als 15 Monaten seinen oberen Extrembereich nach unten verlassen hat. Beide Indikatorensignale sind bemerkenswert und stellen eine langfristige Hypothek dar.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Starke Gegenbewegung: jetzt folgt der Lackmustest
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:50 Uhr · HSBC
DAX® - Starke Gegenbewegung: jetzt folgt der Lackmustest
Webinar Special! – Marktupdate DAX®, Öl, Gold & Co.
g​n​u​b​r​e​W
03. März · HSBC
Webinar Special! – Marktupdate DAX®, Öl, Gold & Co.
DAX® - Erneut niedriger erwartet
g​n​u​b​r​e​W
03. März · HSBC
DAX® - Erneut niedriger erwartet
DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte
g​n​u​b​r​e​W
02. März · HSBC
DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte
Wochenrückblick – Eine positive Woche für den DAX®
g​n​u​b​r​e​W
28. Feb. · HSBC
Wochenrückblick – Eine positive Woche für den DAX®
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News