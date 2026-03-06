Leitindex

Dax sackt weiter ab - Ölpreis knackt nächste runde Marken

onvista · Uhr
Quelle: Shutterstock.com/CryptoFX

Der Dax hat am Freitag nach einer anfänglichen Stabilisierung wieder Verluste verbucht. Am Nachmittag weitete der Leitindex des deutschen Aktienmarkts das Minus auf knapp 1,7 Prozent aus. Er notierte damit bei 23.422 Punkten.

Damit markierte der Dax ein neues Tagestief. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle keinen Deal mit dem Iran, sondern eine bedingungslose Kapitulation des Landes. Seit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende bekämpfen sich die Länder dort, vorrangig über Raketen und Drohnen. Bislang gibt es keine Anzeichen einer Deeskalation des Konflikts.

Unterdessen steigen die Ölpreise immer weiter an. Der Iran selbst ist ein wichtiger Produzent, kontrolliert aber auch die Straße von Hormus, ein elementarer Seeweg für fossile Energieträger. Das Land droht damit, die Meerenge zu blockieren, während Trump versprach, sie mit allen Mitteln offen halten zu wollen.

Am Markt für Öl spiegelt sich dieser drohende Engpass in massiven Preissprüngen wider. Das Nordseeöl Brent, Benchmark der globalen Preise, knackte am Freitag erstmals seit April 2024 die Marke von 90 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Zum Vergleich: Noch im Dezember hatte der Fasspreis ein Zwischentief bei 58,82 Dollar markiert.

(mit Material von dpa-AFX)

