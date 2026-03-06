Dax startet Erholungsversuch - Ölpreis Zünglein an der Waage

Frankfurt, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss auf Erholungskurs gegangen. Der deutsche Leitindex, der seit Montag gut fünf Prozent verloren hat, gewann am Freitag 0,7 Prozent auf 23.989 Zähler. Der Rückgang beim ‌Ölpreis nach dem rasanten Anstieg der vergangenen Tage verschaffte dem Dax etwas Luft. Doch Analysten warnen: "Die Stimmung auf dem Börsenparkett ⁠wechselt ⁠aktuell schnell", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Jede Nachricht kann die Stimmung innerhalb von Sekunden in die eine oder andere Richtung drehen."

Wegen der Furcht vor langfristigen Lieferstörungen durch den Krieg in Nahost hatten sich das Nordseeöl Brent und das ‌US-Öl WTI in dieser Woche um gut ‌16 beziehungsweise 19 Prozent verteuert. Anleger hoffen nun auf Maßnahmen der US-Regierung, um den Ölpreisanstieg zu begrenzen. Am Freitag verloren die Notierungen ⁠für Brent und WTI zeitweise 2,6 beziehungsweise 3,4 Prozent.

Zu den ‌größten Gewinnern im Dax zählten ⁠die Aktien von Rheinmetall und DHL mit einem Plus von jeweils 1,8 Prozent. Die Aktien der Lufthansa rückten im MDax um 3,3 Prozent vor. Die Fluggesellschaft ist ‌nach dem Krisenjahr 2024 bei ⁠der Verbesserung des Gewinns vorangekommen. ⁠Das bereinigte Betriebsergebnis stieg im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro.

Für Lanxess ging es dagegen deutlich bergab, die Papiere verloren bis zu 11,2 Prozent. Der Konzern hatte am Donnerstag erklärt, dass Advent die von Lanxess im September 2025 angedienten gesamten Lanxess-Anteile an dem Kunststoff-Gemeinschaftsunternehmen Envalior in diesem Jahr nicht übernehmen wird.

(Bericht von: Daniela Pegna, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)