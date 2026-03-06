Deutsche Börse - Die Kurve bekommen

Von Mai 2025 bis Februar 2026 durchlief die Aktie der Deutschen Börse eine korrektive Phase, in dessen Verlauf der Titel von fast 300 EUR auf 200 EUR zurückfiel. Die beschriebene Dürreperiode scheint jetzt aber Geschichte zu sein, was verschiedene technische Faktoren nahelegen. Zunächst hat die Aktie auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 198,90 EUR) drei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt. Diese konstruktive Kerzenformationen legten den Grundstein, um den Abwärtstrend der letzten Monate zu den Akten zu legen. Die positiven Weichenstellungen werden durch die Trendfolger MACD und Aroon untermauert, die synchron neue Einstiegssignale generiert haben. Auch der „HSBC Trendkompass“ signalisiert wieder einen idealtypischen Aufwärtstrend. Als Sahnehäubchen kommt jetzt noch der Sprung über das Novemberhoch bei 234,10 EUR hinzu, wodurch ein klassischer Doppelboden vorliegt. Aus der Höhe der beschriebenen Trendwendeformation ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 34 EUR bzw. ein Kursziel von rund 268 EUR. Um den beschriebenen Doppelboden nicht zu negieren, gilt es dagegen, in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 230 EUR zurückzufallen.

Deutsche Börse (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Börse

Quelle: LSEG, tradesignal²

