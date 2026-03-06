Deutsche Börse-News: "Bei längerer Sperrung ?-lpreis von 100 US-Dollar" Rohstoffe

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Werden ?-l- und Gaspreis noch weiter steigen? Das ist die große Frage im Handel mit Rohstoff-ETCs. Die Umsätze sind hoch. Nicht mehr so viel los ist bei Gold- und Silberpreis-Trackern.

6. März 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). ?-l und Gas sind aktuell die großen Themen im Handel mit Rohstoffpreis-ETCs. Mit dem Angriff Israels und der USA auf Iran sind ?-l- und Gaspreis rasant gestiegen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent liegt am Donnerstagmittag bei fast 83 US-Dollar, obwohl US-Präsident Trump staatliche Garantien für Schiffe im Persischen Golf an angekündigt hat. Auch Gas hat sich wegen des Lieferstopps aus Katar extrem verteuert.

"Aktuell bestimmten geopolitische Risiken die Entwicklung", erklärt Mobeen Tahir vom Emittenten WisdomTree. Iran mache zwar nur etwa 3 Prozent der weltweiten ?-lversorgung aus. Doch rund ein Drittel des weltweit auf dem Seeweg transportierten Rohöls passiere die Straße von Hormus. "Das allgemeine Umfeld bleibt aber von einer komfortablen Versorgungslage geprägt - mit steigenden Lagerbeständen und einer wahrscheinlich die Nachfrage übersteigenden globalen Produktion", ergänzt Tahir.

Goldman Sachs hat angesichts der jüngsten Geschehnisse die ?-lpreisschätzungen allerdings um rund 10 Prozent angehoben: Für das zweite Quartal 2026 werden jetzt 76 US-Dollar pro Barrel prognostiziert, für WTI 71 US-Dollar. "Sollten die Transportmengen durch die Straße von Hormus für weitere fünf Wochen niedrig bleiben, würde der Brent-Preis wahrscheinlich 100 US-Dollar erreichen", heißt es.

Energie-ETCs mit hohen Umsätzen

Im Handel mit Rohstoff-ETCs ist viel zu tun. "Im Mittelpunkt stehen Energie-ETCs", berichtet Ivo Orlemann von der ICF Bank. Gerne gesetzt werde auf den WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32) und den WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged (XS2819843900).

Auch klassische Preis-Tracker wie der WisdomTree Brent Crude Oil (JE00B78CGV99) sind beliebt. Bei Lang & Schwarz ist ebenfalls vor allem in ?-l- und Gas-ETCs viel los, oft auch denen mit Hebel, wie Janis Völker berichtet. Für den gesamten den Februar meldet WisdomTree Zuflüsse in Energie-ETCs.

Gold und Silber im Seitwärtsgang

Etwas ruhiger geworden ist es um Edelmetalle. "Die ETC-Umsätze sind aber noch hoch", stellt Orlemann fest. Gold wird aktuell zu 5.159 US-Dollar die Feinunze gehandelt nach 5.570 US-Dollar im Allzeithoch Ende Januar. Silber notiert bei 83 US-Dollar nach fast 119 US-Dollar im Rekordhoch.

Umsatzstark bei der ICF sind der Invesco Physical Gold (IE00B579F325), der WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333) und der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195). Auch ein Platin-ETCs taucht in der ICF-Umsatzliste auf, der WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged (JE00B2NFV134). Völker von Lang & Schwarz meldet Käufe und Verkäufe in Silber- und Gold-ETCs. "Besonders Silber ist immer wieder Thema."

Im Februar waren die Zuflüsse in Gold- und Silber-ETCs WisdomTree zufolge noch sehr hoch. "Investoren hielten angesichts erhöhter Volatilität an ihrer defensiven Aufstellung fest", erklärt Tahir. Die erneute Eskalation im Iran habe die Rolle von Gold als geopolitische Absicherung unterstrichen. Das könne auch weitere Zuflüsse begünstigen.

Der Goldbestand von Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) bewegt sich seitwärts auf hohem Niveau: Aktuell sind es knapp 172 nach knapp 173 Tonnen per Jahresende 2025 und 167 Tonnen per Ende 2024.

Silber dominiert

In den Vorwochen dominierten Gold- und Silberpreis-Tracker den Handel auf den Marktplätzen der Deutschen Börse. Ganz oben auf der Umsatzliste stehen zwar Xetra-Gold und der iShares Physical Gold. Auch der Invesco Physical Gold wurde viel gehandelt. Doch ansonsten finden sich unter den Top-10 nur Silberpreis-ETCs.

Industriemetalle: "Bild unverändert"

Auch die Preise von Industriemetallen wie Kupfer haben sich zuletzt seitwärts bewegt. "Das allgemeine Bild bleibt unverändert", erklärt Tahir. Die Nachfrage werde durch Elektrifizierung und Infrastrukturtrends gestützt, während das Angebot knapp, konzentriert und zunehmend geopolitischen Risiken ausgesetzt bleibe. Industriemetall-ETCs waren WisdomTree zufolge gesucht. Meist geht es um den WisdomTree Copper (GB00B15KXQ89).

Von Anna-Maria Borse, 5. März 2026 © Deutsche Börse AG

