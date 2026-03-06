Emirates und Etihad nehmen Flugbetrieb eingeschränkt wieder auf

Hongkong, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Die Fluggesellschaften Emirates und Etihad Airways nehmen den Flugbetrieb von ihren Drehkreuzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in begrenztem Umfang wieder auf. Emirates teilte am Freitag mit, bis auf Weiteres 82 Destinationen zu bedienen. Passagiere, die am Drehkreuz Dubai umsteigen, ‌würden jedoch nur befördert, wenn ihr Anschlussflug gesichert sei. Die in Abu Dhabi ansässige Etihad kündigte an, bis zum 19. März einen eingeschränkten Flugplan anzubieten. ⁠Angeflogen werden ⁠rund 70 Ziele, darunter Frankfurt, London und Paris. Die Sicherheitslage bleibt jedoch fragil. So musste ein von Frankreich gecharterter Air France-Flug zur Rückholung von Staatsbürgern wegen Raketenbeschusses in der Region umkehren.

Dies spiegele die Instabilität und die Komplexität solcher Maßnahmen wider, erklärte der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot. Der erste britische Rückholflug aus ‌dem Oman landete am Freitagmorgen am Londoner Flughafen ‌Stansted, nachdem er unter anderem wegen Verzögerungen beim Boarding verschoben worden war. In Frankfurt war am Donnerstagmorgen ein von der Bundesregierung gechartertes Lufthansa-Flugzeug gelandet, mit dem hilfsbedürftige Deutsche ⁠aus den Golfstaaten zurückgeholt wurden. Bundesaußenminister Johann Wadephul kündigte zwei weitere solche Flüge ‌an.

Am Flughafen Dubai starteten und landeten am ⁠Donnerstag zwar fast doppelt so viele Flieger wie noch am Mittwoch. Das entsprach aber trotzdem nur etwa 25 Prozent der üblichen Kapazitäten. Am Drehkreuz im Nahen Osten gibt es normalerweise so viel Betrieb wie ‌an keinem anderen Airport der Welt. Der ⁠Flughafen Doha in Katar bleibt bis ⁠auf wenige Ausnahmen vorerst weiter geschlossen. Angeboten wird nur eine begrenzte Zahl von Flügen, mit denen die Airports in Oman und Saudi-Arabien entlastet werden sollen.

Daten des Analysehauses Cirium zufolge wurden seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar insgesamt mehr als 25.000 Flüge in und aus der Nahost-Region gestrichen. Dies trifft besonders Reisende auf den Routen zwischen Europa und Asien sowie Australien hart, da viele hier normalerweise die Golf-Airlines buchen.

