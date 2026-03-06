EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders vor Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Düsseldorf, 6. März 2026 – Vor dem Hintergrund kursierender Gerüchte bestätigt die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurter Wertpapierbörse: CEC, "Gesellschaft"), dass das Präsidium des Aufsichtsrats der Gesellschaft beabsichtigt, den bisherigen Finanzvorstand der Gesellschaft, Herrn Remko Rijnders, als Nachfolger von Herrn Dr. Deissner und künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft vorzuschlagen.

Herr Dr. Deissner wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Wirksamwerden der Nachfolgeregelung weiterhin vollumfänglich ausüben und einen geordneten Übergang sicherstellen.

