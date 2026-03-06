EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders vor Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden
EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
CECONOMY AG: Remko Rijnders vor Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden
06.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Düsseldorf, 6. März 2026 – Vor dem Hintergrund kursierender Gerüchte bestätigt die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurter Wertpapierbörse: CEC, "Gesellschaft"), dass das Präsidium des Aufsichtsrats der Gesellschaft beabsichtigt, den bisherigen Finanzvorstand der Gesellschaft, Herrn Remko Rijnders, als Nachfolger von Herrn Dr. Deissner und künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft vorzuschlagen.
Herr Dr. Deissner wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Wirksamwerden der Nachfolgeregelung weiterhin vollumfänglich ausüben und einen geordneten Übergang sicherstellen.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 5408-7222
|Fax:
|+49 (0)211 5408-7005
|E-Mail:
|fabienne.caron@ceconomy.de
|Internet:
|www.ceconomy.de
|ISIN:
|DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|WKN:
|725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2287114
