EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders vor Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
CECONOMY AG: Remko Rijnders vor Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden

06.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 6. März 2026 – Vor dem Hintergrund kursierender Gerüchte bestätigt die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurter Wertpapierbörse: CEC, "Gesellschaft"), dass das Präsidium des Aufsichtsrats der Gesellschaft beabsichtigt, den bisherigen Finanzvorstand der Gesellschaft, Herrn Remko Rijnders, als Nachfolger von Herrn Dr. Deissner und künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft vorzuschlagen.

Herr Dr. Deissner wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Wirksamwerden der Nachfolgeregelung weiterhin vollumfänglich ausüben und einen geordneten Übergang sicherstellen.

Ende der Insiderinformation

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)211 5408-7222
Fax:+49 (0)211 5408-7005
E-Mail:fabienne.caron@ceconomy.de
Internet:www.ceconomy.de
ISIN:DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN:725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2287114
Ende der MitteilungEQS News-Service

2287114 06.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ceconomy

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News