EQS-Adhoc: Eckert & Ziegler plant Dividende in Höhe von 0,22 € je Aktie für 2025

Eckert & Ziegler plant Dividende in Höhe von 0,22 € je Aktie für 2025

06.03.2026 / 10:36 CET/CEST
Berlin, den 6. März 2026. Der Vorstand der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) plant, der Hauptversammlung eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 0,22 € je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr splitbereinigt: 0,17 €). Der Aufsichtsrat wird seine Entscheidung zum Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung in seiner ordentlichen Sitzung zum Jahresabschluss der Gesellschaft treffen. Die Dividendenzahlung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

Der detaillierte Jahresabschluss 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler SE
Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138
karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

Eckert & Ziegler

