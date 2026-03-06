EQS-Adhoc: NAKIKI SE: Vorsitzender des Aufsichtsrats legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
NAKIKI SE: Vorsitzender des Aufsichtsrats legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

06.03.2026 / 17:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE: Vorsitzender des Aufsichtsrats legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

Frankfurt am Main, 06. März 2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der NAKIKI SE, Herr Adrian Fuhrmeister, hat heute sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

NAKIKI SE
Der Vorstand

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
www.nakikifinance.com

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300

Ende der Insiderinformation

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 8700 764 30
E-Mail:info@nakikifinance.com
Internet:https://nakikifinance.com/
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN:WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2287374
Ende der MitteilungEQS News-Service

2287374 06.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NAKIKI

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Alle Premium-News