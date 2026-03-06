EQS-Adhoc: NAKIKI SE: Vorsitzender des Aufsichtsrats legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

NAKIKI SE: Vorsitzender des Aufsichtsrats legt Amt aus persönlichen Gründen nieder



06.03.2026 / 17:51 CET/CEST

Frankfurt am Main, 06. März 2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der NAKIKI SE, Herr Adrian Fuhrmeister, hat heute sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

