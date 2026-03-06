EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder

Berlin, 6. März 2026, 11:00 Uhr, CET: Herr Dr. Andreas Sasdi scheidet aus privaten Gründen aus der Gesellschaft aus. Er wünscht der Gesellschaft weiterhin viel Erfolg.

Über RIXX Invest AG

Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland

Telefon: +49 30 6293 198 70

Email: info@rixx-invest.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.

