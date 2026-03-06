EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder

EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder



06.03.2026 / 11:30 CET/CEST

RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder

Berlin, 6. März 2026, 11:00 Uhr, CET: Herr Dr. Andreas Sasdi scheidet aus privaten Gründen aus der Gesellschaft aus. Er wünscht der Gesellschaft weiterhin viel Erfolg.

Über RIXX Invest AG

Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt.

