EQS-AFR: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
06.03.2026 / 09:53 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://ir.hyponoe.at/?eID=dumpFile&t=f&f=55246&l=de&token=2f9a09851b43c46800133c9b2f27aeb91e0f74b3
Sprache: Englisch
Ort:
https://ir.hyponoe.at/?eID=dumpFile&t=f&f=55247&l=en&token=b2578c88fbd1658b9fdc32fcd0b268713d07776d
06.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
|Hypogasse 1
|3100 St. Pölten
|Österreich
