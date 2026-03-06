EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Palfinger AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

06.03.2026 / 13:02 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html

Bemerkungen:

Es handelt sich um eine Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages, die korrigierte Version ersetzt die am 03.03.2026 veröffentlichte Version und es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen.

06.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Österreich
Internet:www.palfinger.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

2287226 06.03.2026 CET/CEST

Palfinger

