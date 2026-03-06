EQS-AFR: Westwing Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Westwing Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Westwing Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.03.2026 / 15:05 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Westwing Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.westwing.com/publications/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.westwing.com/publications/reports

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Westwing Group SE Moosacher Straße 88 80809 München Deutschland Internet: www.westwing.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287278 06.03.2026 CET/CEST