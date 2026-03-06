EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Jacqueline Hourigan Rice, Verkauf von 14.406 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.03.2026 / 10:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jacqueline
Nachname(n):Hourigan Rice

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Mitglied des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 14.406 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
10,2368 USD71,66 USD
10,2400 USD2.048,00 USD
10,2401 USD204,80 USD
10,2414 USD10,24 USD
10,2462 USD10,25 USD
10,2489 USD204,98 USD
10,2500 USD5.381,25 USD
10,2507 USD20,50 USD
10,2509 USD20,50 USD
10,2512 USD133,27 USD
10,2530 USD30,76 USD
10,2551 USD205,10 USD
10,2553 USD10,26 USD
10,2554 USD41,02 USD
10,2557 USD20,51 USD
10,2566 USD10,26 USD
10,2567 USD61,54 USD
10,2570 USD10,26 USD
10,2572 USD10,26 USD
10,2575 USD82,06 USD
10,2576 USD20,52 USD
10,2578 USD246,19 USD
10,2581 USD10,26 USD
10,2587 USD10,26 USD
10,2588 USD164,14 USD
10,2590 USD20,52 USD
10,2592 USD112,85 USD
10,2596 USD30,78 USD
10,2597 USD41,04 USD
10,2598 USD61,56 USD
10,2599 USD133,38 USD
10,2600 USD20.653,38 USD
10,2601 USD235,98 USD
10,2602 USD287,29 USD
10,2604 USD307,81 USD
10,2608 USD71,83 USD
10,2610 USD20,52 USD
10,2623 USD20,52 USD
10,2626 USD51,31 USD
10,2636 USD10,26 USD
10,2645 USD256,61 USD
10,2652 USD195,04 USD
10,2654 USD30,80 USD
10,2678 USD287,50 USD
10,2680 USD20,54 USD
10,2683 USD205,37 USD
10,2686 USD266,98 USD
10,2699 USD1.211,85 USD
10,2700 USD4.077,19 USD
10,2701 USD154,05 USD
10,2702 USD390,27 USD
10,2704 USD205,41 USD
10,2709 USD71,90 USD
10,2722 USD10,27 USD
10,2723 USD184,90 USD
10,2724 USD10,27 USD
10,2738 USD226,02 USD
10,2748 USD277,42 USD
10,2749 USD215,77 USD
10,2750 USD8.220,00 USD
10,2751 USD267,15 USD
10,2753 USD143,85 USD
10,2755 USD143,86 USD
10,2765 USD123,32 USD
10,2767 USD236,36 USD
10,2769 USD236,37 USD
10,2774 USD10,28 USD
10,2775 USD10,28 USD
10,2778 USD133,61 USD
10,2779 USD277,50 USD
10,2781 USD287,79 USD
10,2782 USD349,46 USD
10,2784 USD215,85 USD
10,2788 USD20,56 USD
10,2789 USD10,28 USD
10,2790 USD30,84 USD
10,2797 USD20,56 USD
10,2798 USD359,79 USD
10,2800 USD6.435,28 USD
10,2805 USD10,28 USD
10,2806 USD10,28 USD
10,2807 USD41,12 USD
10,2814 USD10,28 USD
10,2824 USD257,06 USD
10,2828 USD10,28 USD
10,2830 USD20,57 USD
10,2833 USD10,28 USD
10,2850 USD2.704,96 USD
10,2864 USD10,29 USD
10,2869 USD10,29 USD
10,2873 USD10,29 USD
10,2881 USD72,02 USD
10,2886 USD10,29 USD
10,2887 USD10,29 USD
10,2888 USD133,75 USD
10,2895 USD195,50 USD
10,2900 USD8.849,40 USD
10,2903 USD41,16 USD
10,2907 USD205,81 USD
10,2909 USD102,91 USD
10,2950 USD20,59 USD
10,2999 USD206,00 USD
10,3000 USD16.078,30 USD
10,3004 USD30,90 USD
10,3006 USD20,60 USD
10,3009 USD20,60 USD
10,3018 USD10,30 USD
10,3019 USD10,30 USD
10,3028 USD20,61 USD
10,3049 USD144,27 USD
10,3057 USD20,61 USD
10,3058 USD20,61 USD
10,3075 USD20,62 USD
10,3079 USD92,77 USD
10,3091 USD30,93 USD
10,3100 USD39.538,85 USD
10,3101 USD175,27 USD
10,3102 USD61,86 USD
10,3104 USD61,86 USD
10,3105 USD51,55 USD
10,3106 USD30,93 USD
10,3107 USD10,31 USD
10,3112 USD20,62 USD
10,3116 USD216,54 USD
10,3117 USD30,94 USD
10,3119 USD226,86 USD
10,3120 USD154,68 USD
10,3123 USD10,31 USD
10,3124 USD20,62 USD
10,3125 USD20,63 USD
10,3126 USD41,25 USD
10,3128 USD20,63 USD
10,3135 USD10,31 USD
10,3137 USD10,31 USD
10,3140 USD10,31 USD
10,3144 USD10,31 USD
10,3145 USD10,31 USD
10,3149 USD20,63 USD
10,3150 USD2.578,75 USD
10,3152 USD30,95 USD
10,3157 USD61,89 USD
10,3158 USD103,16 USD
10,3160 USD30,95 USD
10,3161 USD154,74 USD
10,3168 USD10,32 USD
10,3175 USD72,22 USD
10,3177 USD20,64 USD
10,3180 USD41,27 USD
10,3187 USD72,23 USD
10,3189 USD227,02 USD
10,3190 USD10,32 USD
10,3196 USD20,64 USD
10,3197 USD103,20 USD
10,3198 USD61,92 USD
10,3199 USD319,92 USD
10,3200 USD6.202,32 USD
10,3201 USD206,40 USD
10,3203 USD20,64 USD
10,3204 USD41,28 USD
10,3208 USD51,60 USD
10,3214 USD30,96 USD
10,3217 USD82,57 USD
10,3230 USD61,94 USD
10,3233 USD20,65 USD
10,3234 USD51,62 USD
10,3235 USD82,59 USD
10,3237 USD206,47 USD
10,3239 USD10,32 USD
10,3243 USD20,65 USD
10,3247 USD10,32 USD
10,3248 USD10,32 USD
10,3250 USD4.264,23 USD
10,3251 USD247,80 USD
10,3252 USD30,98 USD
10,3254 USD20,65 USD
10,3255 USD10,33 USD
10,3257 USD61,95 USD
10,3258 USD20,65 USD
10,3260 USD113,59 USD
10,3261 USD10,33 USD
10,3273 USD20,65 USD
10,3281 USD92,95 USD
10,3283 USD51,64 USD
10,3284 USD20,66 USD
10,3285 USD10,33 USD
10,3291 USD10,33 USD
10,3293 USD278,89 USD
10,3296 USD103,30 USD
10,3297 USD20,66 USD
10,3300 USD1.033,00 USD
10,3302 USD72,31 USD
10,3307 USD10,33 USD
10,3322 USD31,00 USD
10,3325 USD72,33 USD
10,3329 USD206,66 USD
10,3377 USD20,68 USD
10,3400 USD2.068,00 USD
10,3401 USD62,04 USD
10,3421 USD10,34 USD
10,3435 USD10,34 USD
10,3465 USD10,35 USD
10,3700 USD850,34 USD
10,3705 USD217,78 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
10,292 USD148.266,22 USD

e) Datum des Geschäfts

04.03.2026; UTC−5

f) Ort des Geschäfts

Name:NASDAQ
MIC:XNAS

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103530 06.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Adtran Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Tele­kommunikations­unternehmen
Telekom kooperiert auch in Europa mit Musk-Firma Starlink02. März · Reuters
Telekom kooperiert auch in Europa mit Musk-Firma Starlink
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News