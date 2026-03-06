EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.03.2026 / 12:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|Directors' Dealings Art 19 MAR
|1.
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|CPI PROPERTY GROUP S.A.
|2.
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Martin Matula, Aufsichtsrat
Pavel Mechura, Vorstand
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3.
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|CPI Europe AG
|b)
|LEI
|5299000DUMZ99SBBX121
|4.
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)
|Kennung
|AT0000A3T238
|b)
|Art des Geschäfts
|Erwerb
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|83949,0259 EUR
|46 Stück
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|83949,0259 EUR
|46 Stück
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-03-05; UTC+01:00
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
06.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103532 06.03.2026 CET/CEST
