EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.03.2026 / 10:45 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Sen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Fresenius SE & Co. KGaA
b) LEI
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005785604
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|47,10 EUR
|42.013,20 EUR
|47,11 EUR
|113.582,21 EUR
|47,11 EUR
|9.092,23 EUR
|47,11 EUR
|20.775,51 EUR
|47,10 EUR
|9.090,30 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|47,1074 EUR
|194.553,4500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Internet:
|www.fresenius.com
