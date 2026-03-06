EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.03.2026 / 10:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Sen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005785604

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 47,10 EUR 42.013,20 EUR 47,11 EUR 113.582,21 EUR 47,11 EUR 9.092,23 EUR 47,11 EUR 20.775,51 EUR 47,10 EUR 9.090,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 47,1074 EUR 194.553,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com

