EQS-News: Branicks Group AG: Goldenes Haus in Frankfurt voll vermietet

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien

Branicks Group AG: Goldenes Haus in Frankfurt voll vermietet



06.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Branicks Group AG: Goldenes Haus in Frankfurt voll vermietet

Frankfurt am Main, 06. März 2026

Presseinformation

Branicks Group AG: Goldenes Haus in Frankfurt voll vermietet

Frankfurt, 06.03.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im Goldenen Haus, Frankfurt, mehrere Mietverträge verlängert und weitere neu abgeschlossen. Die Mieter stammen aus der Finanzwirtschaft. Mit den jetzt abgeschlossenen bzw. erneuerten Mietverträgen ist die Landmark Immobilie mit ihrer markanten, goldschimmernden Fassade an der Frankfurter Theodor-Heuss-Allee 80 voll vermietet, bietet als Multi-Tenant-Gebäude zugleich aber immer wieder attraktive Mietflächen.

Das traditionsreiche Goldene Haus in der Frankfurter City West gegenüber der Messe wurde in den 1980er Jahren errichtet und ist nach umfassender Sanierung in den vergangenen Jahren heute ein hocheffizientes, nach BREEAM zertifiziertes State-of-the-Art Bürogebäude mit innovativer Gebäudetechnik in bester Lage. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von 33.297 qm. Der Gebäudekomplex umfasst darüber hinaus 532 Parkplätze sowie E-Ladeplätze und bietet ab dem 2. Halbjahr 2026 ebenso eine Schnellladestation. Das Goldene Haus gehört zum Institutional Portfolio der Branicks Group.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Branicks Group AG Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@branicks.com Internet: www.branicks.com ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg EQS News ID: 2285850

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285850 06.03.2026 CET/CEST