EQS-News: easyTrain wird Teil des White-Label-Netzwerks von Omio

EQS-News: Omio / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

easyTrain wird Teil des White-Label-Netzwerks von Omio



06.03.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue B2B-Partnerschaft erweitert das Bahn- und Busangebot innerhalb der easy Markenwelt

BERLIN, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Die multimodale Reiseplattform Omio ist eine B2B-Partnerschaft mit easyTrain (easyTrain.com) eingegangen, die bereits Ende 2025 live gegangen ist. easyTrain gehört zur easy-Markenfamilie des Unternehmers Stelios Haji-Ioannou, die seit vielen Jahren im Reisebereich aktiv ist. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhält easyTrain Zugang zum internationalen Bahn- und Busangebot von Omio. Die technische Grundlage ist die White-Label-Lösung von Omio, die in die easyTrain-Plattform integriert wird und im typischen easy-Markenauftritt erscheint. Für Kundinnen und Kunden wird es dadurch noch einfacher, Bahn- und Busverbindungen zu suchen und direkt zu buchen.

OMIO Logo

Jean-François Bessiron, Chief B2B Officer bei Omio, sagt: „Mit easyGroup erweitern wir unser B2B-Angebot um einen starken Markenpartner. Uns verbindet das Ziel, Reisen möglichst einfach zugänglich zu machen. Durch die Kombination unserer Technologie mit der Reichweite der easy Marke schaffen wir ein verlässliches und nutzerfreundliches Buchungserlebnis für deren Kundinnen und Kunden."

Stelios Haji-Ioannou, Erfinder und Inhaber der easy Markenfamilie, ergänzt: „Seit mehr als 30 Jahren steht die Marke easy für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Reisebereich. Mit Omio haben wir einen Partner, der die technische Infrastruktur für die Online-Buchung bereitstellt. Über easyTrain.com können Reisende Bahnverbindungen im Vereinigten Königreich und in Europa suchen, vergleichen und direkt buchen – über eine übersichtliche und einfach bedienbare Plattform."

Über die B2B-Partnerschaften von Omio

Über seine B2B-Lösungen bietet Omio Zugang zu einem gebündelten, globalen Mobilitätsangebot. Dazu zählen Bahn-, Bus-, Flug- und Fährverbindungen von tausenden Anbietern weltweit. Partner können sowohl einzelne Verkehrsträger als auch multimodale oder kombinierte Reisen integrieren. Omio stellt dafür Funktionen für Buchung, Bezahlung und Ticketverwaltung bereit.

Zu den Partnern zählen internationale Unternehmen innerhalb und außerhalb der Reisebranche, darunter Uber, KAYAK, Google, Iryo Conecta und London North Eastern Railway.

Omio B2B ermöglicht die Integration von Reiseinhalten über leistungsfähige APIs oder als White-Label-Lösung. Dabei profitieren Partner vom internationalen Anbieternetzwerk, das Omio über sein Endkundengeschäft aufgebaut hat.

Die White-Label-Lösung erlaubt es Unternehmen, globale Reiseinhalte unter eigener Marke bereitzustellen, mit lokalisierten Sprachen und Währungen sowie dem multimodalen Angebot, ohne eigene komplexe Infrastruktur entwickeln zu müssen.

Über Omio Seit der Gründung 2013 unterstützt die Omio Group Kunden dabei, neue Wege des Reisens zu entdecken. Über die Plattformen Omio und Rome2Rio können Reisende weltweit Verkehrsmittel vergleichen, buchen und kombinieren. Omio B2B bietet maßgeschneiderte Lösungen für OTAs und Mobilitätsanbieter. Omio unterstützt seine Kunden dabei, Europa, die USA, Kanada, Südostasien und Brasilien mit Zug, Bus, Flugzeug und Fähre zu erkunden. Täglich verkauft Omio über 100.000 Tickets, beschäftigt mehr als 430 Mitarbeitende aus über 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London, Bangalore und Singapur. Weitere Informationen: omio.com

Über easyGroup

easyGroup (easy.com) ist Gründer und Inhaber der easy® -Markenfamilie. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet die Marke in Zusammenarbeit mit Partnern in unterschiedlichen Branchen.

Durch die Lizenzierung des Markennamens erzielt easyGroup kontinuierliche Einnahmen aus Lizenzgebühren. Ein Großteil der Gewinne wird über die Stelios Philanthropic Foundation für gemeinnützige Zwecke gespendet. Insgesamt wurden auf diesem Weg bereits mehr als 100 Millionen Euro für wohltätige Projekte bereitgestellt.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408/5840440/OMIO_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/easytrain-wird-teil-des-white-label-netzwerks-von-omio-302706639.html

06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2287230 06.03.2026 CET/CEST