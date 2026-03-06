EQS-News: FIT GROUP AG bereitet Börsengang vor

EQS-News: FIT GROUP AG / Schlagwort(e): Börsengang

FIT GROUP AG bereitet Börsengang vor



FIT GROUP AG bereitet Börsengang vor

Schüttorf, Deutschland, 6.März 2026 – Die FIT GROUP AG („FIT GROUP“ oder „Gesellschaft“) strebt einen Börsengang im Freiverkehr der Wiener Börse (Vienna MTF (Marktsegment „direct market plus“)) voraussichtlich zu Beginn des zweiten Quartals 2026 an. Im Rahmen des Börsengangs sollen neue Aktien der Gesellschaft im Wege eines erstmaligen öffentlichen Angebots in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeichnung angeboten werden.

Die FIT GROUP ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf den Vertrieb hochwertiger Nahrungsergänzungs‑ und Health‑Produkte. Im Fokus stehen eine konsequente Qualitätsorientierung, hohe Anforderungen an die Produktauswahl sowie eine klare Positionierung in strukturell wachsenden Nischensegmenten. Besondere Schwerpunkte liegen in den Produktbereichen Shilajit, Ashwagandha und Moringa, in denen das Unternehmen bewusst auf hochwertige sowie marktgerechte Produktlösungen setzt. Ergänzend entwickelt und vertreibt die FIT GROUP innovative Eigenmarken und Eigenprodukte. Hierzu zählt unter anderem „Tunnelblick“, eine koffeinbasierte Pouch‑Produktlinie, die als moderne und bewusstere Alternative zu klassischen nikotinhaltigen Produkten (z.B. Snus) insbesondere auf sportlich aktive Konsumentengruppen ausgerichtet ist. Darüber hinaus vertreibt die FIT GROUP unter der Marke „Fitgun“ eine der im Markt bekanntesten Produktlinien im Segment der Massagepistolen. Aufgrund der starken Markenpräsenz hat sich Fitgun in diesem Segment in einem Ausmaß etabliert, dass die Marke vielfach als Synonym für Massagepistolen wahrgenommen wird.

Der Vertrieb der FIT GROUP basiert auf einem diversifizierten Multichannel‑Ansatz und umfasst sowohl das Endkundengeschäft (B2C) als auch den Vertrieb an Geschäftskunden (B2B). Im B2B‑Bereich sind die Produkte im klassischen Einzelhandel sowie in spezialisierten Vertriebskanälen vertreten, darunter Reformhäuser, ausgewählte REWE‑Filialen und – im Falle der Marke Fitgun – auch MediaMarkt.

Das bisherige Wachstum der FIT GROUP wurde vollständig organisch erzielt. Im Anschluss an den geplanten Börsengang beabsichtigt die Gesellschaft, die nächste Wachstumsphase gezielt zu beschleunigen und auf eine klar strukturierte Skalierung auszurichten. Ein zentraler Wachstumshebel soll der Ausbau der Paid‑Marketing‑Aktivitäten sein. Darüber hinaus plant die Gesellschaft, ihr bereits bestehendes und umfangreiches Influencer‑Netzwerk noch stärker in die Marketing‑ und Vertriebsstrategie einzubinden, um Reichweite, Markenbekanntheit und Umschlagsgeschwindigkeit effizient weiter zu erhöhen.

Parallel forciert die FIT GROUP die umfassende Ausweitung ihrer B2B‑Distribution. Ziel ist es, die Präsenz bei weiteren relevanten Handelspartnern – unter anderem bei REWE – substanziell auszubauen. Hierzu liegen der Gesellschaft bereits Absichtserklärungen namhafter Partner vor. Im Februar 2026 konnte die FIT GROUP mit der Alpha Trading Solutions GmbH aus Erding einen starken Distributionspartner gewinnen, der seinerseits über direkte Listungen bei EDEKA, REWE und Marktkauf verfügt und die Gesellschaft beim weiteren Ausbau ihrer Handelsdistribution maßgeblich unterstützen wird. Die Gesellschaft unterstützt ihre Handelspartner ihrerseits durch aktive Maßnahmen am Point of Sale, beispielsweise durch flankierende Social‑Media‑Kampagnen, gemeinsame Events sowie aufmerksamkeitsstarke Aktivierungsformate.

Strategisch verfolgt die FIT GROUP weiterhin das Ziel, einen ausgewogenen und nachhaltigen Umsatzmix aus B2B‑ und B2C‑Geschäft sicherzustellen und beide Segmente parallel weiterzuentwickeln.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie ist die internationale Expansion innerhalb Europas. Der Markteintritt erfolgt zunächst in Spanien, Italien und den Niederlanden. Erste Reformhäuser in diesen Märkten wurden bereits beliefert. Zudem haben die digitalen Vertriebsaktivitäten der Gesellschaft in Spanien bereits begonnen, unter anderem über den TikTok Shop.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Gesellschaft von einem Umsatz von rund EUR 1,7 Mio. (rund +6 % ggü. Vorjahr) aus (ungeprüft). Für das Geschäftsjahr 2026 geht die Gesellschaft derzeit von einem Umsatz von rund EUR 3,5 Mio. (+106 % ggü. Vorjahr) aus. Mittelfristig plant die Gesellschaft profitabel zu wachsen und so in den nächsten zwei bis fünf Jahren EUR 5 bis 10 Mio. Umsatz zu generieren, insbesondere durch die Ausweitung des Geschäfts auf andere Länder, des Produktangebots und des Vertriebsnetzwerk im Bereich B2B.

Dili Acar, Co-Gründer und Vorstandsmitglied der FIT GROUP: „Gemeinsam mit starken Partnern soll nun die nächste Wachstumsstufe eingeleitet werden. Die strategischen Weichen sind gestellt, und das bislang vollständig organisch erzielte Wachstum unterstreicht bereits deutlich das Potenzial des Geschäftsmodells der FIT GROUP AG. Nun beginnt die Phase der gezielten Skalierung. Mit erfahrenen und leistungsstarken Partnern an der Seite der Gesellschaft werden die Voraussetzungen geschaffen, um dieses Wachstum erfolgreich und nachhaltig voranzutreiben.“

Aktionärsstruktur der Gesellschaft

5W Tech Ventures GmbH hält ca. 33,55 % am Grundkapital und den Stimmrechten der Gesellschaft. Der Co-Gründer und Vorstandsmitglied Diyar Acar hält ca. 31,58 % am Grundkapital und den Stimmrechten der Gesellschaft. Der Co-Gründer und Vorstandsmitglied Dili Acar hält ca. 29,90 % am Grundkapital und den Stimmrechten der Gesellschaft. Die übrigen ca. 4,97 % am Grundkapital und den Stimmrechten der Gesellschaft werden von wenigen weiteren Aktionären gehalten.

Einzelheiten des geplanten Angebots

Das geplante erstmalige öffentliche Angebot in Deutschland sowie die geplante Privatplatzierung in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika sollen neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft aus einer von der Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalerhöhung umfassen. Es ist geplant, dass sich die Gründer und Vorstandsmitglieder Dili und Diyar Acar sowie die wesentliche Aktionärin 5W Tech Ventures GmbH zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode (einschließlich marktüblicher Ausnahmen) ab dem ersten Handelstag der Aktien der Gesellschaft an der Wiener Börse verpflichten.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang fungiert die NuWays AG als Emissionsbegleiter.

Kontakt:

FIT GROUP AG

ipo@fitgroup-ag.com

