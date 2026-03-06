EQS-News: Huawei stellt die verbesserte Lösung Xinghe AI Fabric 2.0 für das KI-Zeitalter vor

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei die aktualisierte Lösung Xinghe AI Fabric 2.0 und den branchenweit ersten kommerziellen flüssigkeitsgekühlten Festschalter mit 51,2 T (128 × 400GE) vor – CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Diese völlig neuen Angebote verleihen der digitalen und intelligenten Transformation von Unternehmen weltweit neue Impulse.

Arthur Wang delivering a keynote speech

Arthur Wang, Präsident des Bereichs Data Center Network Domain der Produktlinie Data Communication von Huawei, erklärte, dass sich Rechenzentrumsnetzwerke rasch von einer vorwiegend auf Virtualisierung und Cloud basierenden Technologie zu einer neuen Stufe der KI entwickelt haben. Die neu veröffentlichte Lösung Xinghe AI Fabric 2.0 basiert auf einer dreischichtigen Netzwerkarchitektur aus KI-Brain, KI-Konnektivität und KI-Netzwerkelementen und integriert vier Kernfunktionen:

Rock-Solid Architecture 2.0, die mit der KI-Engine „Eagle-Eye" drei Stufen hoher Zuverlässigkeit gewährleistet

StarryWing Digital Map 2.0, die mit NetMaster drei Automatisierungsstufen bietet

Xinghuan AI Turbo 2.0, das Funktionen für Netzwerkpaket-Lastenausgleich (NPLB) und Netzwerkstrom-Lastenausgleich (NSLB) bietet

iFlashboot 2.0, das ultraschnelle Neustarts innerhalb von 5 Sekunden ermöglicht

Zusammen ermöglichen diese Innovationen Unternehmen den Aufbau von ständig aktiven KI-Agenten-Rechenzentrumsnetzwerken mit voller Rechenleistung.

Huawei hat außerdem den branchenweit ersten kommerziellen 51,2T (128 × 400GE) flüssigkeitsgekühlten Festschalter auf den Markt gebracht – CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Dieses Produkt bietet eine 100-prozentige Flüssigkeitskühlung für optische Module und liefert damit eine doppelt so hohe Wärmeableitungseffizienz wie der Branchendurchschnitt. Es unterstützt die Bereitstellung von acht Schaltern pro Schrank und verdoppelt damit die Schrankauslastung.

Darüber hinaus stellte Huawei die komplette Serie der 800GE/400GE StarryLink-Optikmodule vor, die sich durch eine doppelt so hohe Zuverlässigkeit wie der Branchendurchschnitt und extrem lange Übertragungsreichweiten auszeichnen.

Am Stand für Rechenzentrumsnetzwerke von Huawei wurde das komplette Portfolio an 800GE-Produkten vorgestellt: Modulare Schalter der CloudEngine XH16800-Serie mit bis zu 768 × 800GE-Ports, der Festschalter CloudEngine XH9330 mit 128 × 800GE-Ports, der Festschalter CloudEngine XH9320 mit 64 × 800GE-Ports und die gesamte Serie der optischen 800GE StarryLink-Module. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehörten Flaggschiffprodukte wie CloudEngine XH9230-128DQ-LC, der branchenweit erste flüssigkeitsgekühlte Schalter mit einer hohen Dichte von 51.2 T.

Auch in Zukunft wird Huawei sich für eine offene Zusammenarbeit einsetzen, die Innovation im Bereich der Netzwerktechnologie für Rechenzentren kontinuierlich vorantreiben und intelligente Upgrades fördern. Gemeinsam mit globalen Kunden und Partnern wird Huawei auch gemeinsame Innovationen vorantreiben, um einen größeren Mehrwert für Branchen und Kunden zu schaffen.

