EQS-News: LiuGong auf der CONEXPO 2026 | Elektrische und integrierte Lösungen

LAS VEGAS, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- LiuGong (000528.SZ) präsentierte auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 unter dem Motto „Tough Customers. Tough Equipment" 13 Maschinen aus mehreren Produktlinien und deckte damit Anwendungen vom städtischen Bau bis hin zu Steinbrüchen, Bergbau und groß angelegten Infrastrukturprojekten ab.

Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

Elektrische Lösungen für niedrigere Betriebskosten

Zu den ausgestellten Maschinen gehörten der emissionsfreie Bagger 922FE sowie die Radlader 870HE und 820TE, die das wachsende Elektroportfolio von LiuGong auf dem amerikanischen Markt repräsentieren. Diese Maschinen bieten mehr als 40 % niedrigere Betriebskosten durch weniger Verschleißteile, Flüssigkeiten und Filter sowie eine vereinfachte Wartung. Dank ihres leisen Betriebs und des sofortigen Drehmoments eignen sie sich für städtische Bauvorhaben, Abbrucharbeiten und emissionssensible Projekte im öffentlichen Sektor.

LiuGongs elektrische Maschinen sind inzwischen in über 60 Ländern im Einsatz; die kumulierten Verkäufe liegen bei mehr als 60 000 Einheiten.

Dieselmaschinen für Anwendungen mit hoher Auslastung

Für Schwerlastanwendungen stellte LiuGong den Bagger 952F sowie den Radlader 856T vor, angetrieben von Cummins-Motoren nach Tier 4 Final / Stage V. Diese Maschinen wurden für Steinbrüche, Bergbau und große Infrastrukturprojekte entwickelt und zeichnen sich durch Langlebigkeit und Dauerbetrieb in anspruchsvollen und abgelegenen Umgebungen aus.

Präzisionsgeräte, die Projektmargen schützen

LiuGong präsentierte auch Spezialgeräte wie den Motorgrader 4215D und die Walze 6608F und unterstrich damit seine Kompetenz im Präzisionsplanieren und bei der Verdichtung. Fortschrittliche Planiergenauigkeit und integrierte Verdichtungstechnologien tragen dazu bei, Nacharbeiten durch Materialabtrag, Belagsaustausch und erneuten Personaleinsatz zu reduzieren und helfen Kunden, Zeitpläne einzuhalten sowie Betriebskosten zu kontrollieren.

Einheitliches Geräte-Ökosystem

Mit der Aufnahme des TD16N Dozers vervollständigt LiuGong seine Produktpalette in den wichtigsten Erdbewegungskategorien. Standardisierte Telematik- und Diagnosesysteme ermöglichen eine einheitliche Überwachung und Serviceunterstützung für verschiedene Maschinentypen und vereinfachen das Flottenmanagement und den Kundendienst.

Kundennähe

Zusätzlich zur Maschinenausstellung veranstaltete LiuGong am Stand F18033 seine Podcast-Reihe „Tough Customer Talk", in der Kunden und Händler Praxiserfahrungen teilten und Einblicke in Leistung, Zuverlässigkeit sowie die Auswirkungen der LiuGong-Maschinen auf ihr Geschäft gaben.

„Anspruchsvolle Kunden haben keine Zeit für Komplexität", sagte Andrew Ryan, Präsident von LiuGong North America. „Sie brauchen einen Partner, auf den sie sich für den gesamten Auftrag verlassen können – vom ersten Aushub bis zur letzten Feinplanierung. Unser Ziel ist, langlebige und effiziente Maschinen zu liefern, getragen von einem einheitlichen Servicenetz."

Wertschöpfung durch Kooperation

Vier Tage vor der CONEXPO-CON/AGG veranstaltete LiuGong North America eine zweitägige Händlerkonferenz, auf der lokale Händler zusammenkamen, um Branchentrends und zukünftige Entwicklungsstrategien zu diskutieren. Händlervertreter wurden außerdem eingeladen, über ihre Marktansätze und Erfolgsgeschichten zu berichten. Durch den intensiven Austausch wurden die Partnerschaften weiter gestärkt und eine solide Grundlage für die weitere Marktexpansion geschaffen.

Am 4. März feierten LiuGong und Cummins das 30-jährige Bestehen ihrer weltweiten Zusammenarbeit. Bis heute wurden weltweit mehr als 300 000 LiuGong-Maschinen mit Cummins-Motoren ausgestattet, während Guangxi Cummins seit seiner Gründung über 300 000 Motoren produziert hat, was die Stärke der langjährigen Partnerschaft widerspiegelt.

Engagement für den amerikanischen Markt

Am 2. März hielt LiuGong eine Pressekonferenz ab, an der fast 50 führende Branchen- und Leitmedien teilnahmen. Luo Guobing, Präsident von LiuGong, Li Dongchun, Vizepräsident von LiuGong, und Andrew Ryan, Präsident von LiuGong North America, gaben die neueste Strategie des Unternehmens bekannt und beantworteten Fragen der Presse zu Branchentrends und zukünftigen Entwicklungsplänen. Durch sein erweitertes Portfolio und sein kundenorientiertes Engagement hat LiuGong sein langfristiges Engagement auf dem lokalen Markt bekräftigt. Das Unternehmen wird sein Angebot weiter ausbauen, um den sich verändernden Anforderungen auf den Baustellen gerecht zu werden und zuverlässige und umfassende Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern.

