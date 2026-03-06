EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens inTime Group an die Tawin Holdings Group

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens inTime Group an die Tawin Holdings Group

Europäischer Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen

Umsatz von ca. EUR 100 Mio.

Abschluss voraussichtlich im ersten Quartal 2026

München, 6. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Verkauf aller Tochtergesellschaften der inTime Group GmbH, einschließlich der Trans-Logo-Tech (TLT) GmbH und der Routewise GmbH, an die Tawin Holdings Group, Eigentümerin von Priority Freight, einem internationalen Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen, unterzeichnet. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss wird bis Ende März 2026 erwartet.

Die inTime Group ist ein europäischer Logistikdienstleister mit Schwerpunkt auf zeitkritischen, maßgeschneiderten Transportlösungen für Industrie- und Gewerbekunden. Seit der Übernahme durch Mutares im August 2025 wurde die inTime Group durch ein umfassendes operatives und finanzielles Verbesserungsprogramm restrukturiert. Zu den Maßnahmen gehörten Kostensenkungsinitiativen, Personalanpassungen, Flottenoptimierung, Effizienzsteigerungen in den Bereichen Betrieb, IT und Verwaltung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Preisgestaltung und Margen. Infolgedessen wurden die operative Leistung und die Kostenstruktur der Gruppe deutlich gestärkt.

Als Teil von Mutares wurde die inTime Group als fokussierte und skalierbare Plattform mit einer klaren strategischen Ausrichtung neu positioniert. Das Unternehmen erzielt heute einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Verkauf der inTime Group zeigt unsere Fähigkeit, durch strategische operative Transformation und diszipliniertes Portfoliomanagement Wert zu schaffen. Gemeinsam mit dem Managementteam haben wir das Unternehmen erfolgreich neu positioniert und für die nächste Wachstumsphase vorbereitet. Wir sind zuversichtlich, dass die Tawin Holdings Group gut aufgestellt ist, um die Entwicklung der inTime Group weiter zu unterstützen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

