EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar

EQS Group · Uhr
EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar

06.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 6. März 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Februar 146.215 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 12,51 % gegenüber dem Vormonat (+87,99 % ggü. Februar 2025).

 Februar 2026Januar 2026Februar 2025
Orders gesamt146.215167.12377.778
Wertpapier–Orders144.123163.57873.144
Future–Kontrakte8.83111.6179.070

Im Februar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 212,70 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 6,29 % gegenüber dem Vormonat (+15,18 % ggü. Februar 2025). Per 28.02.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/- 0 % ggü. Vormonat).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2286432
Ende der MitteilungEQS News-Service

2286432 06.03.2026 CET/CEST

sino

