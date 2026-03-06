EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar



Düsseldorf, 6. März 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Februar 146.215 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 12,51 % gegenüber dem Vormonat (+87,99 % ggü. Februar 2025).

Februar 2026 Januar 2026 Februar 2025 Orders gesamt 146.215 167.123 77.778 Wertpapier–Orders 144.123 163.578 73.144 Future–Kontrakte 8.831 11.617 9.070

Im Februar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 212,70 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 6,29 % gegenüber dem Vormonat (+15,18 % ggü. Februar 2025). Per 28.02.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/- 0 % ggü. Vormonat).

sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland

