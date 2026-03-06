EQS-News: Viettel Solutions und Aduna Global unterzeichnen auf dem MWC 2026 eine Partnerschaft für Netzwerk-APIs

EQS-News: Aduna / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Viettel Solutions (VTS), ein Mitglied der Viettel Group, und Aduna Global haben heute auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona eine Rahmenvereinbarung für Netzwerk-API-Dienste bekannt gegeben.

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Viettel Solutions und Aduna hinsichtlich der Roadmap für die potenzielle Implementierung von Netzwerk-APIs, wodurch Unternehmen und Entwickler über ein einheitliches und skalierbares Modell vereinfachten Zugang zu fortschrittlichen Netzwerkfunktionen in mehreren Märkten erhalten. Diese APIs werden im Rahmen der GSMA Open Gateway-Initiative entwickelt, entsprechen den CAMARA-Standards und sind für Anwendungsfälle wie Transaktionssicherheit, Betrugserkennung und digitale Identitätsaktivierung vorgesehen, wobei die vietnamesischen Datenschutz- und Cybersicherheitsgesetze strikt eingehalten werden.

Nguyen Dang Trien, stellvertretender Generaldirektor von Viettel Solutions, sagte:

„Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Fähigkeiten, Unternehmen und Partnern vertrauenswürdige digitale Dienste anzubieten und das Kundenerlebnis in unserem gesamten globalen Tätigkeitsbereich zu verbessern."

Anthony Bartolo, CEO von Aduna, sagte:

„Die Größe und internationale Präsenz von Viettel machen das Unternehmen zu einer bedeutenden Ergänzung unseres wachsenden Ökosystems. Gemeinsam treiben wir die Vision des GSMA Open Gateway voran und ermöglichen es Betreibern weltweit, Netzwerk-APIs auf sichere und interoperable Weise zu nutzen."

Die Unterzeichnungszeremonie fand während des MWC 2026 in Barcelona statt, wo ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter beider Organisationen die Vereinbarung offiziell unterzeichneten.

Informationen zu Viettel Solutions

Die Viettel Business Solutions Corporation, ein Unternehmen der Viettel-Gruppe, ist Vorreiter bei der Förderung der nationalen digitalen Transformation. Mit dem Ziel, Regierungen, Unternehmen und Gemeinden bei der Anwendung digitaler Technologien für mehr Effizienz und menschliches Wohlergehen zu unterstützen, liefern wir umfassende IKT-Lösungen, die auf über einem Jahrzehnt Erfahrung in wichtigen Sektoren basieren. Viettel Solutions nutzt seine starke Infrastruktur und seine Finanzkraft, um Kerntechnologien der Industrie 4.0 wie Big Data, KI, IoT, Cloud und Blockchain zu beherrschen, und arbeitet mit führenden globalen und lokalen Technologieanbietern zusammen, um eine vernetzte, datengesteuerte und kundenorientierte digitale Gesellschaft für Organisationen, Unternehmen und Bürger aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://solutions.viettel.vn/en.

Informationen zu Aduna

Aduna ist ein wegweisendes gemeinsames Projekt einiger der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber und Ericsson, das es Entwicklern weltweit ermöglichen soll, Innovationen zu beschleunigen, indem sie Netzwerke über gemeinsame Netzwerk-Anwendungsschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) voll ausschöpfen. Zu den Kooperationspartnern gehören AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon und Vodafone. Zu Adunas Partnerplattformen für Entwickler gehören Google Cloud, Infobip, Sinch und Vonage. Durch die Kombination von Netzwerk-APIs von mehreren Betreibern weltweit unter einer einheitlichen Plattform, die auf dem Open-Source-Projekt CAMARA basiert, das von der GSMA und der Linux Foundation vorangetrieben wird, bietet Aduna eine standardisierte Plattform, um die Zusammenarbeit zu fördern, das Nutzererlebnis zu verbessern und das Branchenwachstum voranzutreiben. Weitere Informationen über Netzwerk-APIs und Aduna finden Sie auf adunaglobal.com.

