EU setzt Visafreiheit für georgische Diplomaten aus

Brüssel, ⁠06. Mrz (Reuters) - Die Europäische Kommission hat die Visafreiheit für georgische Diplomaten und Behördenvertreter ausgesetzt. Dies sei eine ‌Reaktion auf vorsätzliche und andauernde Verletzungen der Verpflichtungen im Rahmen der ⁠Visafreiheit, ⁠teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Georgien galt einst als einer der demokratischsten und westlichsten Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Seit ‌Beginn des Krieges in ‌der Ukraine hat sich das Land jedoch zunehmend autoritär entwickelt und ⁠die wirtschaftlichen Beziehungen zum Nachbarland Russland ‌vertieft. Die EU-Kommission ⁠hatte vergangenen November in ihrem jährlichen Erweiterungsbericht Georgien schwerwiegende demokratische Rückschritte vorgeworfen. Die ehemalige Sowjetrepublik ‌sei ⁠nur noch dem Namen ⁠nach ein Kandidat für einen EU-Beitritt, hieß es in dem Bericht.

