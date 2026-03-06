Fed-Direktor Waller rechnet nicht mit dauerhaften Auswirkungen von Ölpreisschock

Washington, ⁠06. Mrz (Reuters) - Der Ölpreisanstieg im Zuge des Nahostkrieges wird laut Fed-Direktor Christopher Waller voraussichtlich weder zu anhaltender Inflation führen noch eine Zinsänderung ‌erforderlich machen.

"Die Benzinpreise werden sprunghaft ansteigen. Das werden die amerikanischen Bürger an der Zapfsäule ⁠feststellen ⁠und zunächst etwas überrascht sein", sagte das Direktoriumsmitglied der US-Notenbank am Freitag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Er fügte an: "Wenn sich das in ein paar Wochen oder ‌erst nach zwei Monaten wieder ‌normalisiert, wird es langfristig keine große Rolle mehr spielen."

Der Ende Februar ausgebrochene Militärkonflikt hat ⁠die Energiepreise in den USA bereits hochgetrieben. ‌Die Federal Reserve, die ⁠Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent ‌konstant gehalten. Angesichts ⁠der Auswirkungen des Iran-Konflikts ⁠auf die Wirtschaft und insbesondere auf die Energiepreise gilt eine baldige Zinssenkung als sehr unwahrscheinlich: Händler rechnen frühestens im Sommer mit einer Veränderung des Leitzinses.

(Bericht von Howard Schneider, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger.

