Finanzvorstand von Medios geht

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der im April auslaufende Vertrag von Falk Neukirch werde auf dessen Wunsch nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Manager ist seit Oktober 2021 Finanzchef von Medios. Er werde dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Einen Nachfolger präsentierte Medios noch nicht. Damit geht der Umbau des Managements weiter: Erst Anfang Februar hat Thomas Meier den Chefposten des Spezialpharmaunternehmens übernommen./nas/mis

MEDIOS

