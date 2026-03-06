Iran-Krieg bringt Risiken und Chancen für Lufthansa

- von Ilona Wissenbach

Frankfurt, ⁠06. Mrz (Reuters) - Der Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf Airlines aus der Golfregion bedeuten für die Lufthansa Risiken und Chancen.

Die Lufthansa musste zum einen wegen der Sperrung des Luftraumes über der arabischen Halbinsel zehn Flugziele aus dem Programm nehmen, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Freitag. Sollte der Krieg lange dauern, träfen außerdem steigende Kerosinpreise die Airline-Gruppe. Andererseits füllt auch die Lufthansa die Lücken bei Langstreckenflügen nach Asien und Afrika, die bei ihren starken Konkurrenten vom Golf - Emirates, Etihad und Qatar Airways - durch die Sicherheitslage entstehen. "Wir sehen eine enorm gestiegene Interkontnachfrage", sagte ‌Spohr. "Wir prüfen, wie wir dieser mit mehr Frequenzen Herr werden können."

Die freien Kapazitäten sollen auf mehr Flügen nach Bangkok, Singapur, Kapstadt, Delhi oder Riad eingesetzt werden. Allerdings werde die Planung durch die unsichere Lage erschwert. So habe der Kapitän eines Linienfluges von München nach Riad am Donnerstag unterwegs entschieden, aus Sicherheitsgründen nach ⁠Kairo zu fliegen. Der Luftraum ⁠über Saudi-Arabien war demnach zeitweise gesperrt. Die Lufthansa-Gruppe, zu der auch Swiss, Brussels und Austrian Airlines gehören, hat für ihre Heimatmärkte schon zehn staatlich beauftragte Evakuierungsflüge aus der Golf-Region absolviert. Weitere sollen folgen.

"GEOPOLITISCHE ACHILLESFERSE"

Spohr nimmt die Krise zum Anlass, um vor großer Abhängigkeit von den Rivalen am Golf zu warnen. "Die massive Bündelung globaler Verkehrsströme über die Golf-Drehkreuze erweist sich zunehmend als geopolitische Achillesferse", warnte der Lufthansa-Chef, der oft den unfairen Wettbewerb durch die subventionierten Golf-Carrier kritisiert. Seit der Öffnung des europäischen Luftverkehrs für die Anbieter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Anteil der Langstreckenflüge zwischen Deutschland und Asien über europäische Drehkreuze von mehr als 60 auf 42 Prozent gesunken, weil ‌immer mehr Passagiere über die Hubs am Golf fliegen.

"Wir wissen letztendlich nicht, wie lange dieser Effekt am ‌Golf anhält", sagte Spohr. "Ob das eine Zäsur ist irgendwann oder eine vorübergehende Erscheinung." Logistikströme nahe an der Grenze zu Iran zu bündeln, sei für die Exportnation Deutschland ein Risiko, ergänzte er. So ist Emirates weltweit nicht nur führend auf internationalen Strecken bei Passagierflügen, sondern auch die Nummer zwei bei Luftfracht.

Der Iran-Krieg verdeutliche, wie verwundbar die Luftfahrt bleibe, sagte Spohr, der die ⁠Airline-Gruppe seit mehr als einem Jahrzehnt führt und schon einige Krisen bewältigen musste. Das erschwert auch die Prognose des MDax-Konzerns für das laufende Jahr. Der Konzern erwartet abermals ein ‌Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau, weist aber auf die Unsicherheit durch die Lage in Nahost hin. ⁠Gegen die steigenden Treibstoffkosten ist die Lufthansa vorerst gewappnet, denn mehr als 80 Prozent ihres Bedarfs für 2026 sind mit Termingeschäften abgesichert.

KERNMARKE LUFTHANSA MIT GEWINN

Nach dem Krisenjahr 2024 kam die Lufthansa bei der Verbesserung des Gewinns im vergangenen Jahr voran. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 19 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Bei einem Rekordumsatz von 39,6 Milliarden Euro (plus fünf Prozent) legte die Rendite um einen halben Prozentpunkt auf 4,9 Prozent zu. Weniger Ausfälle und ‌Verspätungen von Flügen durch betriebliche Probleme und Streiks drückten 2025 die Kosten für Fluggastentschädigungen um ⁠40 Prozent auf rund 480 Millionen Euro. Niedrigere Treibstoffkosten verbesserten die ⁠Ertragslage um eine halbe Milliarde, außerdem gab es nicht die hohen Streikkosten des Vorjahres.

Aktuell schwelen Tarifkonflikte mit allen drei Gewerkschaften - mit der Vereinigung Cockpit (VC) über höhere Altersvorsorgebeiträge für die Piloten, mit der Kabinengewerkschaft UFO über bessere Arbeitsbedingungen und mit Verdi über mehr Geld fürs Bodenpersonal. Spohr sagte, er rechne dennoch nicht mit einer großen Streikwelle, wie es sie durch die Piloten im vergangenen Jahrzehnt gegeben hatte. Am Freitag teilte die Pilotenvertretung VC mit, sie wolle im Arbeitskampf bei der Konzerntochter Eurowings eine Urabstimmung über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen einleiten. Hintergrund seien die gescheiterten Verhandlungen über betriebliche Altersvorsorge.

Eine schwächere Nachfrage und niedrigere Preise auf den lukrativen Transatlantikstrecken im dritten Quartal belastete, sodass die Ticketerlöse rückläufig waren. Nach dem jüngsten Buchungsstand liegen die Buchungen von USA-Reisen aus Deutschland 30 Prozent unter Vorjahr, weil die politische Entwicklung und verschärfte Einreisekontrollen abschrecken. Spohr setzt darauf, dass wie im vergangenen Jahr mehr Tickets an Amerikaner für Flüge nach Europa verkauft werden können als umgekehrt. "Wir werden erstmals über 400 ⁠Flüge pro Woche anbieten."

Die schwächelnde Kernmarke Lufthansa Airlines erzielte nach Verlust im Vorjahr eine Rendite von knapp einem Prozent. Seit Ende 2024 läuft das Sanierungsprogramm "Turnaround", mit dem das Ergebnis bis 2028 um 2,5 Milliarden Euro brutto verbessert werden soll. "Das Turnaround-Programm von Lufthansa Airlines hat weiterhin höchste Priorität", sagte Spohr.

