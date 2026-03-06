Iran kündigt Ausweitung der Gegenangriffe an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben knapp eine Woche nach Kriegsbeginn eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe angekündigt. In den kommenden Tagen werde der Feind intensiver und umfangreicher angegriffen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

Die iranische Militärführung berichtete unterdessen über Angriffe mit Kamikazedrohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Ramat David und eine Radarstation in Israel, einen US-Stützpunkt in Kuwait sowie im irakischen Erbil./arb/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News