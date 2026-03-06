IRW-News: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk stellt B Cell Llama(TM) vor eine Nanobody-Discovery-Plattform für das bispezifische und zelltherapeutische Zeitalter

IRW-PRESS: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk stellt B Cell Llama(TM) vor eine Nanobody-Discovery-Plattform für das bispezifische und zelltherapeutische Zeitalter

Peer-reviewte Studie in ACS Biomacromolecules belegt modulare VHH-Potenz, variantenunabhängige therapeutische Aktivität und einen erstmals beschriebenen Immun-Priming-Mechanismus; MindWalk hält das Erstrecht zur Kommerzialisierung gemeinsam entwickelten geistigen Eigentums

AUSTIN, TX / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ: HYFT), ein Bio-Native-KI-Unternehmen, gab heute B Cell Llama bekannt - eine Plattform zur Entdeckung von VHH-Nanobodies: den eindomänigen Antikörperfragmenten, die zunehmend als ideale molekulare Bausteine für bispezifische Antikörper, multispezifische Therapeutika und CAR-T-Zelltherapien anerkannt werden. Allein der Umsatz mit bispezifischen Antikörpern soll bis 2030 voraussichtlich 50 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei der breitere Zelltherapiemarkt weitere zweistellige Milliardenbeträge hinzufügt. B Cell Llama wurde entwickelt, um Partnern zu helfen, diese Chance mit besserem Ausgangsmaterial und KI-gestützter Präzision in jedem Schritt des Discovery-Prozesses zu nutzen.

VHH-Nanobodies lösen das molekulare Engineering-Problem, das die bispezifische und multispezifische Arzneimittelentwicklung so lange so schwierig gemacht hat. B Cell Llama erweitert unsere Flaggschiff-Plattform B Cell Select® in die spezifische Biologie der vom Lama abgeleiteten Eindomänen-Antikörper und fügt dem breiteren MindWalk-Ökosystem, das die Weiterentwicklung von über 15 Molekülen in die Klinik über unsere Technologien unterstützt hat, eine dedizierte VHH-Fähigkeit hinzu. Was die Plattform auszeichnet, ist die Möglichkeit, LensAI über den gesamten Discovery-Prozess zu legen: die Zielselektion vor Beginn der Immunisierung zu steuern, Kandidaten nach vorhergesagter Funktion zu selektieren und multispezifische Konstrukte in silico zu evaluieren, bevor ein einziges Molekül im Labor gebaut wird.

Dr. Jennifer Bath, Chief Executive Officer, MindWalk Holdings Corp.

Peer-reviewte Validierung

Die Ankündigung wird durch eine in Biomacromolecules (American Chemical Society, 2026) veröffentlichte Studie untermauert, die von MindWalk im Rahmen einer förderfinanzierten Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Eindhoven und dem Radboud University Medical Center durchgeführt wurde. Drei Ergebnisse der Studie veranschaulichen, was modulares VHH-Design leisten kann:

- Potenzsteigerung durch Assemblierung. Nanobodies in multivalenten Formaten erreichten sub-nanomolare Potenz - 10- bis 25-mal wirksamer als derselbe Nanobody in monovalenter Form.

- Modulare Rekonfiguration überwindet Resistenz. Ein trivalentes VHH-Konstrukt neutralisierte Varianten, die allen monovalenten Formaten entkommen waren, und besiegte ein Paar zugelassener Antikörpertherapien. Dies zeigt, dass die rationale Neuanordnung desselben Bausteins die Aktivität dort wiederherstellen kann, wo Einzelwirkstoffe versagen.

- Ein potenzieller Immun-Priming-Effekt. VHH-Nanopartikel-Komplexe wurden bevorzugt von Immunzellen internalisiert, die mit dem immunologischen Langzeitgedächtnis assoziiert sind. Dies wirft die Möglichkeit auf, dass bestimmte VHH-Formate ein Ziel nicht nur neutralisieren, sondern dem Immunsystem helfen könnten, es künftig zu erkennen.

Die Studie lieferte zudem ein Ergebnis mit direkter Relevanz für die KI-gestützte Arzneimittelentdeckung: Das Molekül mit der stärksten Bindungsaffinität zeigte keinerlei funktionelle Aktivität. Bindungsstärke ist kein zuverlässiger Indikator für Wirksamkeit. Einige konventionelle Discovery-Workflows stützen sich stark auf Bindungsmetriken zur Bewertung und Auswahl von Kandidaten. LensAI ist darauf ausgelegt, Funktion direkt zu priorisieren.

Über B Cell Llama

B Cell Llama baut auf der bewährten Infrastruktur von B Cell Select® auf, einer der Technologien innerhalb des breiteren Plattform-Ökosystems von MindWalk. Während B Cell Select® antikörperproduzierende B-Zellen aus immunisierten Kaninchen isoliert, tut B Cell Llama dasselbe aus immunisierten Lamas und erfasst VHH-Nanobodies direkt aus einem natürlich gereiften Immunrepertoire. Dieser Ansatz erschließt eine Breite und Qualität der Sequenzdiversität, die synthetische Display-Bibliotheken nicht replizieren können und die genetisch eingeschränkte transgene Plattformen strukturell limitieren. LensAI kann anschließend über den gesamten Workflow angewendet werden: vom Immunogen-Design über die Kandidatenselektion und multispezifische Konstruktmodellierung bis hin zur Immunogenitätsbewertung.

Pipeline-Kontext

B Cell Llama ist ein Ausdruck von MindWalks Bio-Native-KI-Strategie, die Programme über mehrere therapeutische Bereiche vorantreibt. Aktuelle Programme umfassen Dengue (alle vier Serotypen; Vorbereitung zur Herstellung), universelle Influenza (konserviertes stammübergreifendes Ziel identifiziert), GLP-1- und Langlebigkeitstherapeutika (First-in-Class-Dual-Pathway-Regime; IP-Schutz eingeleitet) sowie ALK-1 (Onkologie und seltene Erkrankungen). Weitere Programme befinden sich in der Entwicklung.

Über die Studie

Le, D.H.T. et al. Biomacromolecules 2026, 27(2), 1446-1458. DOI: 10.1021/acs.biomac.5c02042. Durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Eindhoven und dem Radboud University Medical Center, gefördert durch Health Holland (Projekt LSHM20078) im Rahmen des Eureka-Programms. MindWalk hält das Erstrecht zur Sicherung und Kommerzialisierung gemeinsam generierter geistiger Eigentumsrechte.

Über MindWalk Holdings Corp.

MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ: HYFT) ist ein Bio-Native-KI-Unternehmen, das die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika, Impfstoffen und Diagnostika transformiert. Die proprietäre HYFT®-Technologie und die LensAI-Plattform des Unternehmens machen biologische Vielfalt berechenbar und handlungsfähig, indem sie Sequenz, Struktur, Funktion und Literatur in eine einheitliche computergestützte Sprache integrieren. MindWalks Technologien haben die Weiterentwicklung von über 15 Molekülen in die klinische Phase unterstützt. Aktuelle Programme umfassen Dengue, universelle Influenza, GLP-1- und Langlebigkeitstherapeutika, Onkologie und Nanobody-Therapeutika. Weitere Informationen unter www.mindwalkai.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen über die Fähigkeiten und das Potenzial von B Cell Llama und LensAI, den Fortschritt von Pipeline-Programmen, Marktprojektionen und das Potenzial für einen Immun-Priming-Effekt aus VHH-Nanopartikel-Formaten. Die hierin beschriebenen LensAI-Fähigkeiten stellen Designabsichten dar und sind nicht alle vollständig in die aktuellen operativen Protokolle integriert. Präklinische und In-vitro-Ergebnisse sind möglicherweise nicht auf klinischen Erfolg übertragbar. Marktschätzungen basieren auf Prognosen Dritter und werden möglicherweise nicht erreicht. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Siehe den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov/edgar.

Investor Relations: Louie Toma, CPA, CFA | Managing Director, CoreIR | investors@mindwalkai.com

Quelle: MindWalk Holdings Corp.

