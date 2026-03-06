Israel weitet Angriffe auf Beirut aus - Trump will Irans Führung bestimmen

- von Parisa ⁠Hafezi und Steve Holland und Maya Gebeily

Dubai/Washington/Beirut, 06. Mrz (Reuters) - Israel hat seine Angriffe auf den Iran und den Libanon erneut massiv ausgeweitet. Nach einem beispiellosen Evakuierungsbefehl für die gesamten südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beiruts bombardierte die israelische Luftwaffe das Gebiet in der Nacht zum Freitag schwer. Das Militär sprach von 26 Angriffswellen auf Kommandozentralen und Waffenlager der mit dem Iran verbündeten radikal-islamischen Hisbollah. ‌Parallel dazu beanspruchte US-Präsident Donald Trump ein Mitspracherecht bei der Nachfolge des getöteten geistlichen Oberhaupts des Iran, Ajatollah Ali Chamenei. "Wir werden diese Person zusammen mit dem Iran auswählen müssen", sagte Trump am Donnerstag in einem Telefoninterview der Nachrichtenagentur ⁠Reuters.

Dies ist die bislang ⁠deutlichste Forderung Trumps nach direkter Kontrolle über die iranische Führung. Chamenei war bereits am vergangenen Samstag, dem ersten Tag des Krieges, durch israelische Bomben getötet worden. Während Israel offen den Sturz des iranischen Regimes anstrebt, äußerte sich US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zurückhaltender. Das Ziel Washingtons bleibe die Zerstörung der iranischen Raketenfähigkeiten und die Verhinderung einer nuklearen Bewaffnung. "Es gibt keine Ausweitung unserer Ziele", sagte Hegseth. Trump ermutigte im Gespräch mit Reuters jedoch auch iranisch-kurdische Kräfte im Nordirak, eine Bodenfront gegen das iranische ‌Regime zu eröffnen. "Ich fände es wunderbar, wenn sie das tun wollen, ich ‌wäre voll dafür", sagte der US-Präsident.

"WIR SCHLAFEN HIER AUF DER STRASSE"

Auch im Iran setzten sich die schweren Angriffe fort. Israel griff nach eigenen Angaben Infrastruktur in der Hauptstadt Teheran an. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) feuerten ihrerseits Raketen und Drohnen auf Tel Aviv ab. Zudem wurden ⁠Drohnenangriffe auf den US-Luftwaffenstützpunkt Al Udied in Katar gemeldet, dem größten US-Stützpunkt im Nahen Osten. Opfer gab es dort katarischen Angaben ‌zufolge nicht. Der iranische Vize-Außenminister Said Chatibsadeh bezeichnete den Konflikt ⁠als "existenziellen Krieg", der dem Iran keine andere Wahl lasse, als auf US-Angriffe zu reagieren, wo immer diese ihren Ursprung hätten.

Die humanitäre Lage spitzte sich dramatisch zu. In Beirut verbrachten Tausende Menschen die Nacht im Freien. "Wir schlafen hier auf der Straße – manche in Autos, manche auf dem Gehweg, manche am Strand", sagte der 43-jährige Jamal ‌Seifeddin, der aus dem Süden Beiruts in das Stadtzentrum geflohen war. ⁠UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich besorgt über die ⁠umfassenden israelischen Evakuierungsaufforderungen für den Südlibanon und die südlichen Vororte von Beirut. Diese pauschalen Anordnungen zur Umsiedlung beträfen Hunderttausende Menschen, sagte Türk. Dies werfe ernste Fragen im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht auf.

Nach Angaben des Roten Halbmonds sind im Iran seit Beginn der Kämpfe mindestens 1230 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete 123 Tote und 683 Verletzte durch israelische Angriffe. Auf israelischer Seite kamen bislang mindestens zehn Menschen ums Leben. Die Hisbollah warnte Israelis in einer auf Hebräisch veröffentlichten Botschaft, Städte im Umkreis von fünf Kilometern zur Grenze zu verlassen.

An den Finanzmärkten blieb der Ölpreis ein bestimmendes Thema. Wegen der Furcht vor langfristigen Lieferstörungen durch den Krieg in Nahost hatten sich das Nordseeöl Brent und das ⁠US-Öl WTI in dieser Woche um gut 16 beziehungsweise 19 Prozent verteuert, was sich auch an den Tankstellen bemerkbar macht.

