Israels Armee meldet neue Angriffe auf Ziele im Iran

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat laut eigenen Angaben erneut Ziele im Iran angegriffen. Das israelische Militär sprach von der "15. Angriffswelle". Dabei nehme die Armee Infrastruktur der iranischen Führung in Teheran und Isfahan ins Visier, hieß es weiter. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt./cir/DP/nas

