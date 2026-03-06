Kein Iran-Deal: Trump fordert 'bedingungslose Kapitulation'

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschließen. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/men

