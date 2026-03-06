Kreml spottet über Budapest und Kiew: Nato-Beistand nötig?

MOSKAU (dpa-AFX) - In den eskalierenden Streit zwischen Ungarn und der Ukraine mischt sich der Kreml mit spöttischen Kommentaren ein. Es könnte für das Nato-Mitglied Ungarn Zeit sein, um Beistand nach Artikel 5 des Bündnisvertrags zu bitten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau dem Korrespondenten des russischen Staatsfernsehens, Pawel Sarubin.

Peskow bezog sich auf eine Drohung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegen den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Artikel 5 des Nato-Vertrags besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied als Angriff gegen alle Mitglieder angesehen wird und Beistand geleistet werden soll.

Selenskyj hatte Orban im Streit über einen von Ungarn blockierten EU-Kredit gedroht. "Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden Euro nicht blockieren wird und die ukrainischen Kämpfer Waffen bekommen, andernfalls geben wir die Adresse dieser Person unseren Jungs weiter, auf dass sie ihn anrufen und mit ihm in ihrer Sprache reden", sagte er am Donnerstag in Kiew. Ungarn kritisierte die Äußerung.

Budapest blockiert die Freigabe des EU-Kredits, weil der Transit von russischem Öl über die Erdölpipeline Druschba durch die Ukraine unterbrochen ist. Kiew zufolge wurde die Leitung im Januar durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt./ksr/DP/men