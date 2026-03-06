Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen sieht

Herr Leber, wie sehr verunsichert Sie der Krieg im Nahen Osten?

Leber: Ich bin nicht verunsichert, das hat sich ja leider lange angedeutet. Auch wenn es etwas widersprüchlich ist, dass Donald Trump als selbsterklärter Friedenspräsident einen Angriffskrieg startet. Die größere Frage ist doch eher, welchen Plan die USA haben.