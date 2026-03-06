Luftangriffe auf Beirut - Hisbollah warnt Bewohner im israelischen Grenzgebiet

Beirut/Jerusalem, ⁠06. Mrz (Reuters) - Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon halten in unverminderter Härte an. In der Nacht zum Freitag flog die israelische ‌Luftwaffe schwere Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut. Auf Reuters-Aufnahmen waren Explosionen über den ⁠südlichen Vororten ⁠der libanesischen Hauptstadt zu sehen. Zuvor hatte das israelische Militär die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert. Die Armee teilte weiter mit, zu den Zielen gehörten Kommandozentralen der Hisbollah und Waffenlager.

Die ‌vom Iran unterstützte Hisbollah rief ‌am frühen Freitag in einer auf Hebräisch verfassten Nachricht auf Telegram Israelis in Grenzorten auf, diese ⁠zu verlassen. "Die Aggression Ihres Militärs gegen die libanesische ‌Souveränität (...) wird nicht unwidersprochen ⁠bleiben", kündigte die islamistische Miliz an. Sie teilte mit, Fahrzeuge der israelischen Armee auf dem Weg zur Stadt Chijam im Süden ‌des Libanon angegriffen ⁠zu haben.

Auch die wechselseitigen Angriffe ⁠zwischen Israel und den USA einerseits und des Iran in der Region wurden fortgesetzt. Saudi-Arabien meldete am Freitagmorgen den Abschuss mehrerer Drohnen.

